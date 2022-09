Il fotografo afferma che la straordinaria immagine di Giove è composta da 600.000 immagini

(Si apre in una nuova scheda) . L’astrofotografo Andrew McCarthy dell’Arizona ha catturato questa straordinaria vista di Giove impilando 600.000 immagini del pianeta per creare la visione più nitida di sempre. Guarda altre foto di McCarthy su instagram (Credito immagine: Andrew McCarthy/https://www.instagram.com/cosmic_background/)

Un’immagine di Giove può valere più di mille parole, ma che dire di più di mezzo milione?

L’astrofotografo veterano Andrew McCarthy dell’Arizona rivela questa straordinaria immagine di Giove Questo mese, il 17 settembre, dopo aver catturato la sua migliore visione mai vista del gigante pianeta Questo mese. Ma ciò che vedi non è solo una singola immagine, è una miscela di centinaia di migliaia di immagini.

McCarthy ha scritto su Twitter (Si apre in una nuova scheda) Durante la condivisione della foto il 17 settembre. “Questa foto è stata scattata con un telescopio da 11 pollici e una fotocamera che di solito uso per il lavoro nel cielo profondo”. Puoi vedere altre foto di McCarthy sul suo Instagram Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda) Accanto Il suo sito web per l’astrofotografia (Si apre in una nuova scheda).

McCarthy utilizza un software per impilare più foto scattate all’interno di un file cielo notturno Sessione fotografica e risultati sorprendenti. Usa un metodo simile per prendere Immagine della luna “ridicolmente dettagliata” Ci sono voluti mesi. Ha detto che Giove è sempre un ottimo obiettivo per l’occhio della telecamera.

“Vedere Giove non invecchia mai. È un pianeta meraviglioso”, ha detto McCarthy a Space.com in una nota. “E anche se il numero di foto sembra molto, le stavo scattando a 80 fotogrammi al secondo, quindi è stato eseguito in modo relativamente rapido”. Ha aggiunto che ci sono volute circa due ore per scattare le foto.

“Le condizioni erano molto buone quella notte, quindi ho visto il pianeta in modo molto più dettagliato del solito, il che è stato molto eccitante”, ha aggiunto McCarthy.

Questa è l’immagine completa dell’astrofotografo Andrew McCarthy che è stata creata da 600.000 immagini impilate per creare una visione super nitida. ” (Credito immagine: Andrew McCarthy/https://www.instagram.com/cosmic_background/)

Guardare Giove non invecchia mai. È un pianeta meraviglioso. -Andrea McCarthy

Giove sarà in opposizione per il 2022 Il 26 settembre, questo è il momento migliore per osservare il pianeta gigante quest’anno. Può essere facilmente visto ad occhio nudo come una luce brillante nel cielo notturno orientale.

Quest’anno apparirà l’opposizione del pianeta Il più vicino avvicinamento di Giove alla Terra in 59 anni. Sarà a 367 milioni di miglia (591 milioni di km), il punto più vicino alla Terra dal 1963.

