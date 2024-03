Fonti affermano che la Federal Aviation Administration sta valutando un'azione provvisoria contro lo United dopo una serie di incidenti aerei

La Federal Aviation Administration sta prendendo in considerazione una potenziale azione temporanea contro United Airlines oltre a quanto descritto in una lettera che la società ha inviato ai dipendenti venerdì, hanno detto a CBS News due fonti vicine alla questione.

Questo arriva in risposta a Una serie di eventi inquietanti Coinvolti gli aerei della United nell'ultimo mese, incluso La fretta della sua discesa Boeing 777 e Piastra antimosche Vecchio aereo Boeing 737.

Tra le potenziali misure temporanee discusse c’era quella di impedire allo United di lanciare nuove rotte per le quali non ha ancora iniziato a vendere i biglietti. Un’altra questione da considerare è consentire alla compagnia aerea di continuare ad acquisire nuovi aeromobili, interrompendo temporaneamente la sua capacità di portare nuovi aeromobili in servizio, che si riferisce ai voli commerciali che trasportano passeggeri paganti.

Una terza possibilità è quella di impedire temporaneamente ai piloti United di certificare nuovi capitani. Le compagnie aeree di solito effettuano questi accordi internamente.

Le fonti confermano che le discussioni all’interno della FAA potrebbero non portare ad azioni concrete, quindi alcune o tutte queste azioni potrebbero non essere mai implementate. Lo United afferma di non essere stato informato della decisione finale da parte della FAA e che potrebbero essere in corso discussioni interne alla FAA.

“A causa dei recenti eventi legati alla sicurezza, la FAA sta aumentando la supervisione di United Airlines per garantire che rispetti le norme di sicurezza, identifichi e mitighi i rischi e gestisca la sicurezza in modo efficace”, ha affermato la FAA in una dichiarazione fornita a CBS News sabato. “Le attività di certificazione in corso potrebbero essere autorizzate a continuare, ma i progetti futuri potrebbero essere ritardati sulla base dei risultati della supervisione. La FAA inizierà inoltre a valutare United Airlines secondo le disposizioni della FAA. Processo di valutazione del titolare del certificato“.

In un'intervista con NBC News questa settimana, l'amministratore della FAA Michael Whitaker ha riconosciuto di aver parlato lo scorso fine settimana con il CEO della United Scott Kirby degli eventi recenti.

“So che stanno adottando misure aggressive e stanno esaminando questi casi”, ha detto Whitaker a NBC News. “Esamineremo ciascuno di questi incidenti e vedremo se vediamo uno schema… Lui è preoccupato, io sono preoccupato, a nessuno piace vedere questo aumento degli incidenti. Quindi, stiamo tutti facendo la nostra parte per esaminarlo.” Dove potrebbero essere questi rischi.

In una lettera inviata venerdì ai dipendenti, Sasha Johnson, vicepresidente della sicurezza aziendale della United, sembrava riconoscere che erano in atto alcune misure temporanee.

“Nelle prossime settimane, inizieremo a vedere una maggiore presenza della FAA nelle nostre operazioni man mano che inizieranno a rivedere alcune delle nostre procedure di lavoro, manuali e strutture”, ha scritto Johnson. “Come parte di questo impegno, la FAA sospenderà anche una serie di attività di certificazione per un periodo di tempo. Queste attività varieranno a seconda del gruppo di lavoro e presto ne sapremo di più dalla FAA.”

La potenziale azione temporanea della FAA è stata segnalata per la prima volta da Bloomberg.

“La sicurezza è la nostra massima priorità ed è al centro di tutto ciò che facciamo”, ha scritto Kirby. In un messaggio Al cliente inviato il 18 marzo. “Il nostro team esamina i dettagli di ciascun caso per capire cosa è successo e utilizza tali informazioni per guidare la nostra formazione e le procedure sulla sicurezza in tutti i gruppi di dipendenti.”

United ha piani di crescita aggressivi, tra cui centinaia di nuovi aerei in ordine, e sta rapidamente sviluppando la sua mappa delle rotte internazionali. All'inizio di questo mese, United ha annunciato l'intenzione di lanciare un servizio per Marrakech, Marocco, Cebu, Filippine, e Medellin, Colombia.

Nello stesso annuncio del 7 marzo, la compagnia aerea ha dichiarato che prevede di aumentare i suoi voli per Hong Kong, Seul, Corea del Sud, Porto, Portogallo e Shanghai, Cina.

La pausa nell'espansione delle rotte e l'introduzione di nuovi aerei avrà probabilmente un impatto significativo sui profitti di United, che sono già stati colpiti dai continui ritardi nelle consegne da parte di Boeing.

Fonti della compagnia aerea non sono state in grado di dire quando inizierà questa “pausa” o cosa verrà messo in pausa nello specifico.

