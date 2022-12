iOS 16.2 dovrebbe correggere un difetto nel display sempre attivo dell’iPhone 14 Pro

Il iPhone 14 Pro e 14 Pro Max Hai alcune modifiche software appariscenti, ad es Isola Dinamica Per visualizzare avvisi di sistema e molto attesi esposizione permanente. Quest’ultima caratteristica non è del tutto nuova. Per anni, i dispositivi Android hanno un display sempre attivo che mostra le informazioni di base quando lo schermo è spento. Quello che vedi è uno schermo nero con l’ora, la data e talvolta le icone di notifica. Ma la versione per iPhone ha lo stile di Apple.

Il display sempre attivo del 14 Pro mostra l’ora e la data (insieme ai widget) su una versione scura dell’immagine di sfondo anziché su uno schermo nero. Uso l’iPhone 14 Pro da circa tre mesi e ci è voluta circa la metà del tempo per abituarmi al display sempre attivo perché sembrava che il mio telefono fosse sbloccato. Mentre Apple merita il merito di aver trovato un modo per rendere lo schermo sempre attivo quasi identico alla normale schermata di blocco, c’è un problema. Alcuni di noi vogliono un display sempre attivo che sia più discreto e discreto.

Fortunatamente per noi, iOS 16.2 è la risposta. Il iOS 16.2 beta, il prossimo aggiornamento software per iPhone di Apple, ora ha controlli che ti consentono di disattivare lo sfondo quando il display sempre attivo è attivo. Ciò significa che puoi finalmente avere uno sfondo nero solido per il display sempre attivo del tuo iPhone senza modificare l’immagine della schermata di blocco.

Se vuoi provarlo, vai a impostazioniRubinetto visualizzazione e luminosità E ha scelto Sempre in mostra. Da lì, vedrai le opzioni per mostrare lo sfondo o le notifiche. disattivazione visualizzazione di sfondo Ottieni uno schermo sempre nero.

Nei nostri test, l’utilizzo del display sempre attivo dell’iPhone 14 Pro non ha ridotto la durata della batteria. Ma Alcune persone hanno l’esperienza opposta. Per coloro che hanno riscontrato problemi di durata della batteria, speriamo che la sostituzione della schermata di blocco con uno sfondo nero solido risolva questi problemi. Dovrei anche aggiungere che, nel complesso, i nostri test hanno rilevato che la serie iPhone 14 ha una durata della batteria inferiore rispetto alla serie iPhone 13.

L’aggiornamento iOS 16.2 è attualmente in beta e la versione finale dovrebbe essere disponibile a dicembre, secondo il Mark Gorman di Bloomberg nella sua newsletter. Se sei interessato a provare la beta pubblica, Leggi la guida beta di iOS 16. 2che ti guida attraverso il processo.