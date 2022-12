Streaming live USA-Paesi Bassi: data di inizio della Coppa del mondo di calcio USMNT 2022, come guardare online, canale TV, selezione

Ottavi di finale per la Coppa del Mondo 2022 Qui per Gregg Berhalter La nazionale maschile degli Stati Uniti si prepara ad affrontare l’Olanda Quello che si preannuncia un confronto difficile sabato in Qatar. La difesa statunitense non ha subito gol su azione, ma dovrebbe stare all’erta Quadi Gakpo si fermòche finora ha segnato tre gol in Coppa del Mondo.

Tutti tratterranno il respiro per vedere Se Christian Pulisic, Josh Sargent e Weston McKinney sono idonei per iniziare la partitacon il trio che finora è stato fondamentale per far vacillare gli Stati Uniti attraverso la Coppa del Mondo. Sargent ha fatto un buon caso per rimanere in formazione Se sano e Anche l’ex giocatore dell’USMNT è d’accordo. Polisik stesso, Il che ha rivelato che non è stato colpito sotto la cintura come tutti pensavanoHa detto che soffriva ancora per una contusione al bacino e la squadra ha annunciato venerdì che era stato autorizzato a giocare sabato.

“Voglio dire, è un livido sul bacino… non mi piaceva essere colpito sulle palle”, ha detto Pulisic durante una conferenza stampa giovedì in Qatar. “Sto bene. Mi ha fatto così male. Quell’osso è lì per una ragione, per proteggerti, credo. L’ho colpito bene. Mi ha fatto male, ma come ho detto, sto migliorando.”

Questa è la squadra olandese con pazienza, il che significa che la ricetta per il turbamento è a posto se gli americani entrano in questa squadra con un certificato di buona salute. L’USMNT avrà la possibilità di metterli sotto pressione e sconvolgerli, il che renderà questa gara di Coppa del Mondo davvero memorabile. Ecco tre chiavi per infastidire gli americani. Il vincitore di questa partita affronterà il vincitore dell’Argentina contro l’Australia nei quarti di finale.

Ecco le nostre storie, come puoi guardare la partita e altro ancora – e già che ci sei, Iscriviti alla nuova newsletter Coprendo il bellissimo gioco in tutto il suo splendore, inclusi gli aggiornamenti quotidiani sulla Coppa del Mondo, quaggiù.

Seleziona la casella di iscrizione per confermare che desideri iscriverti. Grazie per la tua registrazione!

Monitora la tua casella di posta.

Scusate!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



Come monitorare le possibilità



Data : sabato 3 dicembre | volta : 10:00 ET

: sabato 3 dicembre | : 10:00 ET Luogo : Stadio Internazionale Khalifa – Al-Rayyan – Qatar

: Stadio Internazionale Khalifa – Al-Rayyan – Qatar Televisione: Volpe e Telemundo | Trasmissione in diretta: fubo TV (prova gratis)

Volpe e Telemundo | fubo TV (prova gratis) Aggiornamenti in tempo reale: Segui @CBSSports.com

Prospettiva: Olanda – 104; pareggio +230; Stati Uniti +310 (tramite Caesars Sportsbook)

Gioco in primo piano | Olanda contro Stati Uniti

Vorresti più copertura della Coppa del Mondo? Ascolta qui sotto e segui Casa degli Eroiil podcast quotidiano sul calcio di CBS Sports, ti offre analisi di prima classe, commenti, scelte e altro ancora durante le grandi partite in Qatar.

Notizie sulla squadra

Stato unito: Con solo due gol segnati finora durante la Coppa del Mondo, tutto inizia con questa difesa collaudata per gli Stati Uniti. Tyler Adams è stato dappertutto e le sue previsioni saranno cruciali nel controllo del centrocampo. Con Pulisic inizialmente sospettato di infortunio, questa potrebbe essere la partita in cui vede Gio Reina se Pulisic non riesce a giocare tutti i 90. Il talentuoso giovane ha segnato solo otto minuti contro l’Inghilterra finora, ma dovrebbe essere pronto se chiamato in causa.

Giovanni Reina

Stati Uniti d’America • m Coppa del Mondo 2022

Olanda: Previsto per prosperare nella Coppa del Mondo, l’Olanda è stata traballante in difesa nonostante abbia subito un solo gol. Sono riusciti a uscire in cima al Gruppo A con un record imbattuto (2 vittorie, 1 pareggio, 0 pareggi) nonostante alcune preoccupazioni. Memphis Depay è entrato e uscito dalla formazione con problemi di forma fisica, ma dovrebbe essere in grado di guidare la fila. È uno da tenere d’occhio al di fuori di Gakpo, che è all’avanguardia nelle produzioni discografiche.

CodyJackbo

NED • FA • #8 Coppa del Mondo 2022 Obiettivi3 Le partite sono state giocate3 Minuti251 gol ogni 901.08

predizione

Gli Stati Uniti sarebbero partiti alla grande, ma alla fine l’esperienza della squadra olandese avrebbe avuto la meglio, dominando la seconda metà della partita. pizzicare o pizzicare: Stati Uniti 1, Paesi Bassi 3