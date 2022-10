Gli Yankees hanno battuto i Guardians in ALDS Game 5 dietro Nestor Curtis Jr., avanza per affrontare Astros

Il New York Yankees in movimento. Dietro la prestazione stellare di Nestor Curtis Jr. e il rauco homer Giancarlo Stanton E il Aaron giudiceGli Yankees hanno preso il controllo dello spam Guardiani di Cleveland5-1, per vincere la quinta partita della serie Major League Soccer e timbrare il biglietto per l’ALCS.

Curtis, i cui cinque inning con una sola palla erano cruciali, non doveva inizialmente iniziare questa partita. Ma la serie è già Modificato a causa del ritardo della pioggia nel gioco 2Le sue considerazioni promozionali sono state confuse lunedì sera. Le due squadre hanno reagito diversamente e ottenuto risultati diversi. Gli Yankees hanno colto l’occasione per riportare Curtis, giocatore di Gara 2, in una breve tregua. I Guardiani si sarebbero attenuti al previsto debuttante Aaron Civale, e solo uno è durato: lottando con il suo vantaggio e lasciando Homer Stanton.

Shane Pepper, l’asso Cleveland e l’esordiente in Game Two non si sono presentati. Quattro dei palliativi dei Guardiani sono riusciti nei restanti round consentendo di effettuare solo altri due round, ma anche quello non sarebbe stato sufficiente. Homer giudice e RBI uno dei Antonio Rizzo Nel quinto ha dato agli Yankees tutto ciò di cui avevano bisogno.

Alla fine, gli Yankees si unirono al Astro Come candidati che avanzano, sono in netto contrasto con la Lega Nazionale, dove le due classifiche più basse sul campo, vale a dire San Diego Padres E il Filadelfia PhyllisLa loro partita NLCS inizierà martedì sera.

I primi quattro giochi avevano una storia molto semplice. quando gerrit Freddo lanciato e gli Yankees vinsero. Quando non lo fece, le guardie si allontanarono e arrivarono all’area di lavoro degli Yankees… Entrambe le volte con i colpi di frizione dell’apprendista Oscar Gonzalz. Cole non ha partecipato a Game Five, ma non c’era magia in arrivo.

Cleveland tornerà a casa dopo aver saltato un inaspettato posto ai playoff come la squadra più giovane di baseball.

Nel frattempo, gli Yankees si recheranno rapidamente a Houston per affrontare la squadra Houston Astros in ALCS. La prima partita è mercoledì sera.

[Full updated MLB playoff TV schedule]

Hai bisogno di seguire i principali eventi di ottobre? Ti ho coperto.