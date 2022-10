iPad 10 vs 9 vs iPad Air: come si confronta la formazione

Il L’iPad di decima generazione è ufficiale qui Viene fornito con un gran numero di fantastici aggiornamenti. ma il iPad 9a generazione Rimane in scaletta e c’è anche l’iPad Air 2022 da considerare. Tuttavia, l’iPad 10 può offrire un ottimo posto per funzionalità moderne a un prezzo accessibile. Di seguito analizzeremo tutte le somiglianze e le differenze tra iPad 10, 9 e iPad Air.

Il iPad Air 2022 Sfoca il confine tra iPad economici e modelli Pro, dando a molte persone un incentivo a saltare l’iPad Pro da 11 pollici. Ma l’iPad 9 entry-level ha mantenuto il vecchio design con grandi cornici e un pulsante home.

Ora che è un file iPad 10. arrivato Con il design moderno e sottile di Apple e un prezzo inferiore rispetto all’iPad Air con molte delle stesse caratteristiche, è probabile che i clienti si allontanino sia dall’iPad Pro che dall’Air.

Diamo un’occhiata a ciò che ottieni con iPad 10, 9 e iPad Air. Per tutti i grafici seguenti, l’iPad 10 è nella riga centrale con l’iPad 9 a sinistra e l’iPad Air a destra.

iPad 10 vs 9 vs iPad Air

prestazione

Nel suo annuncio, Apple si è concentrata sul miglioramento dall’iPad 9 al 10. Con l’aggiornamento dall’A13 all’A14 Bionic, l’azienda sta pubblicizzando una velocità della CPU del 20% più veloce e un motore neurale più veloce dell’80%.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 patata fritta A13 Bionico A14 Bionico m 1 Core della CPU 6 6 8 Core della GPU 4 4 8 motore nervoso nuclei 8 16 16 Conservazione 64 o 256 GB 64 o 256 GB 64 o 256 GB RAM 3 GB Probabilmente 4 GB 8 GB USB-C ❌ ✅ ✅ cellulare 4G Rete 5G Rete 5G

Nel frattempo, l’iPad Air 2022 è alimentato dal chip M1. Ciò include una CPU a otto core più potente e una GPU a otto core. Ma, a meno che tu non stia alimentando seriamente il tuo iPad con flussi di lavoro professionali come l’editing video, la progettazione grafica, ecc., probabilmente non hai bisogno o nemmeno noterai l’aggiornamento del chip M1.

Mostrare

L’iPad 10 ha lo stesso schermo del più costoso iPad Air. Si tratta di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640. Altre specifiche includono 500 nit di luminosità, True Tone e una cornice sottile.

Le tre caratteristiche principali che non si ottengono con l’iPad 10 sull’iPad Air sono l’ampio colore del P3, il rivestimento antiriflesso e il display laminato.

Ma per la maggior parte delle persone, il display aggiornato dell’iPad 10 sarà fantastico 😁.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Mostrare 10.2″ 10.9 10.9 la decisione 2160 x 1620 2360 x 1640 2360 x 1640 PPI (pixel per pollice) 264 264 264 Luminosità dello schermo 500 netti 500 netti 500 netti vera melodia ✅ ✅ ✅ Colore largo P3 ❌ ❌ ✅ Promozione (120 Hz) ❌ ❌ ❌ rivestimento antiriflesso ❌ ❌ ✅ Schermo completamente laminato ❌ ❌ ✅ Display retina standard ✅ – – Display retina liquida ❌ ✅ ✅

Consegna e accessori

iPad 10 ottiene un dispositivo nuovo di zecca Tastiera magica in Folio Ha alcune fantastiche funzionalità oltre al costo della Magic Keyboard per iPad Pro/Air.

Tuttavia, lo svantaggio è che l’iPad 10 è ancora limitato alla versione Apple Pencil 1a generazione. Questo significa a L’adattatore da USB-C a Lightning viene fornito nella confezione Per un’esperienza di ricarica di alta qualità.

iPad Air funziona con tutti gli accessori Apple come iPad Pro. Include la seconda generazione Matita di melaE il tastiera magicaE il Smart Keyboard Folio.

L’iPad 10 e l’iPad Air continuano entrambi a utilizzare Touch ID ma invece di essere posizionato nel pulsante Home, si trova all’interno del pulsante Top.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Supporto Apple Pencil prima generazione prima generazione seconda generazione Supporto per tastiera magica ❌ ❌ ✅ Supporto per Magic Keyboard Folio ❌ ✅ ❌ Bluetooth 4.2 5.2 5.0 Rete 5G ❌ ✅ (ma senza mmWave) ✅ (ma senza mmWave) Wi-Fi 6 ❌ ✅ ✅ Fulmine ✅ ❌ ❌ USB-C ❌ ✅ ✅ 3.1 seconda generazione fulmine ❌ ❌ ❌ ID connessione ✅ ✅ ✅ ID viso ❌ ❌ ❌

Un altro aggiornamento con l’iPad 10 è il passaggio a USB-C. Apple non ha dettagliato nelle sue specifiche tecniche se USB 3.1 Gen 2 per l’iPad 10 come l’iPad Air utilizza, dovremo aspettare e vedere.

Come l’iPhone SE 3, l’iPad 10 e l’iPad Air non hanno il supporto mmWave 5G con i modelli cellulari. Ma poiché mmWave è la versione più rara di copertura 5G che si possa trovare, probabilmente non è un problema per la maggior parte delle persone.

spruzzata di colore

Se il colore del tuo prossimo iPad è importante, hai più opzioni con iPad 10 e iPad Air.

L’iPad 10 è disponibile in argento, rosa, blu e giallo. iPad Air è disponibile in grigio siderale, starlight, rosa, viola e blu.

iPad 9 è disponibile solo in grigio siderale e argento.

iPad 10 vs 9 vs Air Durata della batteria

L’iPad 10 ha la stessa durata della batteria dell’iPad 9 e dell’iPad Air:

10 ore di utilizzo del Web o video su Wi-Fi

9 ore di utilizzo del web con un cellulare

Stoccaggio e prezzo

Di seguito è riportata una ripartizione delle differenze di prezzo (MSRP) tra questi tre iPad. Tuttavia, con l’iPad Air sul mercato da un po’, a volte può succedere Si trova a prezzo ridotto.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Wi-Fi da 64 GB $ 329 $ 449 $ 599 64 GB + Cell $ 459 $ 599 $ 749 Wi-Fi da 256 GB $ 479 $ 599 $ 749 256 GB + Cell 609 dollari $ 749 $ 899

macchine fotografiche

Ottieni la stessa fotocamera posteriore con l’iPad 10 su Air che utilizza un obiettivo grandangolare da 12 MP. Con l’iPad 9, ottieni una fotocamera posteriore da 8 MP leggermente meno capace.

Un altro netto cambiamento in arrivo prima sull’iPad: il decimo modello ha una fotocamera frontale orizzontale che lo rende più conveniente per le videochiamate.

iPad 9 iPad 10 iPad Air 2022 Obiettivo posteriore da 8 MP ✅ – – Obiettivo posteriore da 12 MP ❌ ✅ ✅ Smart HDR 3 per le foto ❌ ✅ ✅ Flash della fotocamera posteriore ❌ ✅ ✅ Video 4K ❌ ✅ ✅ Gamma dinamica estesa ✅ ✅ video al rallentatore 720p a 120fps 1080p fino a 240 fps 1080p fino a 240 fps Fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP ✅ – ✅ Fotocamera orizzontale ultra grandangolare da 12 MP ❌ ✅ ❌ Zoom ottico 2x ✅ ✅ ✅ Tracciamento automatico del centro del palco ✅ ✅ ✅ Suono orizzontale a doppio altoparlante ❌ ✅ ✅

E quando si tratta di altoparlanti, ottieni lo stesso sistema di altoparlanti orizzontali su iPad 10 e Air mentre l’iPad 9 ha un sistema di altoparlanti più semplice.

iPad Air 10 vs 9 vs iPad Air Finale

Perché acquistare un iPad 10?

Se consideri tutte le somiglianze e le differenze, è probabile che l’iPad 10 sia un’ottima scelta per la maggior parte delle persone. A prezzi normali, costa $ 150 in meno rispetto all’iPad Air con quasi tutte le migliori funzionalità incluse.

Ordini Sblocca ora per iPad 10 Con prima consegna e disponibilità in negozio dal 26 ottobre.

Perché acquistare un iPad 9 o un iPad Air?

Se vuoi ritirare L’iPad più conveniente con uno schermo da 10 pollici Per un uso di base e non importa il vecchio design, il iPad 9 è in forma.

Se sai che spingerai regolarmente il tuo tablet al limite, l’iPad Air potrebbe essere ancora più allettante con il chip M1. Ma in realtà, se sei o potresti diventare un utente esperto, l’iPad Pro potrebbe essere migliore con 16 GB di RAM, fino a 2 TB di spazio di archiviazione, un display ProMotion a 120 Hz e supporto Thunderbolt.

Tuttavia, se riesci a trovare Vendo iPad AirPuò renderlo più persuasivo.

Presto avremo un confronto completo tra il nuovo M2 iPad Pro, M1 iPad Pro e iPad Air. Nel frattempo, controlla come si accumulano gli iPad M1 nel nostro confronto:

