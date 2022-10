Ci stiamo dirigendo verso il disastro se ignoriamo questi pericoli

Nell’ottobre 2006, Nouriel Roubini profetizzò Che il crollo delle abitazioni negli Stati Uniti potrebbe portare alla recessione e agli “atterraggi duri” in tutto il mondo. L’economista noto come “Doctor Doom” ha continuato ad avvertire di imminenti minacce globali per il prossimo decennio e mezzo.

In un’intervista con il caporedattore di Yahoo Finance lunedì per Il top di tutti i mercatiRoubini ha delineato i pericoli imminenti in tutto il mondo che ha descritto in dettaglio nel suo nuovo libro, “MegaThreats: dieci tendenze pericolose che minacciano il nostro futuro e come sopravviverci“. Questi pericoli includono ciò che lui chiama Guerra fredda tra Stati Uniti e Cina L’inflazione accompagnata dall’instabilità del debito può diventare calda; cambiamento climatico; Tra gli altri pericoli.

“In questo momento, stiamo affrontando grandi minacce: monetarie, sociali, politiche, geopolitiche, ambientali, sanitarie, commerciali e tecniche”, ha affermato Roubini. “Se non lo affrontiamo, siamo diretti al disastro”.

L’economista ha parlato a lungo dei pericoli dell’inflazione, che è aumentato dell’8,2% Su base annuale a settembre, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed. L’ambiente inflazionistico ha innescato ricordi del cosiddetto La grande inflazione degli anni ’70determinando un picco di inflazione del 14% nel 1980. Ne seguì la cosiddetta Grande Moderazione, con prezzi relativamente stabili nei decenni successivi.

“Nel libro, quello che ho scoperto è che l’era del Grande Equinozio, in cui la crescita andava bene e la bassa inflazione, il 2%, è finita”, ha detto Roubini a Yahoo Finance lunedì. “Siamo ora sulla strada per l’era di quella che chiamo la Grande Stagflazione [a stagnant economy combined with inflation] Instabilità e crisi del debito.

A causa del suo aspetto spesso cupo, Roubini è anche conosciuto come “Dr. Death”. Ma Roubini dice che il suo libro è un invito all’azione contro gravi minacce per il mondo.

“Di solito dico di essere il dottor realista, non il dottor Dom”, ha detto Roubini. “Penso che l’avviso di rischio sia molto importante perché finora stiamo prendendo a calci la lattina sulla strada”.

