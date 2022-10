Herschel Walker funge anche da badge “prop” nel video della campagna con lo sceriffo

Commenta questa storia Commento

Il candidato al Senato repubblicano della Georgia Herschel Walker sta raddoppiando le affermazioni di aver mostrato il distintivo di uno sceriffo. Durante una discussione venerdì Sebbene in precedenza fosse stato riferito di aver respinto le affermazioni di Walker di aver lavorato nelle forze dell’ordine come autentiche e non un’acrobazia. UN video In un comunicato rilasciato dalla sua campagna lunedì sera, Walker ha posato con lo sceriffo della contea di Johnson Greg Rowland e il suo avversario democratico, il senatore. Raffaello G. Ancora una volta ha tenuto in alto il distintivo che ha prodotto nel suo unico dibattito contro Warnock finora.

“Questo è il mio sceriffo, lo sceriffo Roland”, dice Walker nel video mentre avvolge Roland con un braccio.

“Sì”, rispose Roland, mentre alzava il proprio distintivo dall’aspetto simile. “Se il badge di Herschel è un oggetto di scena, penso che questo badge che indosso ogni giorno per proteggere i cittadini – penso sia un oggetto di scena. Ma questi sono dei veri badge e li ho dati al mio amico per tutto ciò che ha fatto per questo paese e questa contea .

“Ti dico che starò sempre dietro i nostri uomini e donne in blu, quindi Dio benedica”, conclude Walker.

Durante il dibattito di venerdì, Warnock ha detto che Walker “ha interpretato un agente di polizia”. Le affermazioni di Walker A proposito di lavorare con l’FBI e il dipartimento di polizia locale. Invece di rispondere verbalmente, Walker ha tirato fuori il badge – che apparentemente era un onore – e ha ricevuto un rimprovero dal moderatore per aver utilizzato un oggetto di scena che non era consentito dalle regole del dibattito. READ In Brasile, 10 persone sono morte per il crollo di una scogliera sulle barche

“Io… lavoro con molti agenti di polizia”, ​​ha detto Walker sul palco.

Sto con lo sceriffo della contea di Johnson Rowland e ogni altro ufficiale in questo stato e paese. Non ritirerò mai il mio sostegno per loro. pic.twitter.com/ISKFr3dwBx — Herschel Walker (@HerschelWalker) 18 ottobre 2022

L’incidente ha suscitato meme, presa in giro e un rinnovato esame delle affermazioni passate di Walker. Il conduttore di “The Daily Show” Trevor Noah ha scherzato lunedì sul fatto che gli elettori della Georgia potrebbero consegnare a Walker un certificato dicendo “senatore onorario” invece di eleggerlo al Senato.

“Non conosce la differenza!” Noè dichiarato.

In un’intervista con NBC News, che è stata condotta durante il fine settimana e trasmessa lunedì, Walker ha difeso il badge definendolo “legittimo”.

“Questo è della mia città natale. È un distintivo legittimo della contea di Johnson, dello sceriffo della contea di Johnson”, ha detto Walker. “Tutti possono scherzare, ma questo distintivo mi dà il diritto… se succede qualcosa in questa contea, ho il diritto di lavorare con la polizia nel portare a termine le cose”.

“Non ho mai decorato”, ha aggiunto Walker. “Non l’ho mai fatto. Lavoro nelle forze dell’ordine.

Le affermazioni passate di Walker sul lavoro nelle forze dell’ordine, incluso il fatto che fosse un agente dell’FBI, sono già state esaminate da vicino e ritenute false. Un passo L’Atlanta Journal-Constitution esamina dozzine di discorsi passati di WalkerWalker ha detto di aver lavorato con il dipartimento di polizia della contea di Cobb in varie località e ha detto alla polizia del Texas che era un “ufficiale di pace certificato” ed era “stato nella giustizia penale per tutta la vita”. READ Pelosi spera anche di visitare Taiwan, aumentando le tensioni con la Cina

Un portavoce del dipartimento di polizia della contea di Cobb ha detto a un quotidiano di Atlanta, aggiungendo Successivamente confermato al Washington Post, non ha registrazioni di lavoro con Walker. Un portavoce della campagna ha detto all’epoca che Walker aveva “partecipato all’addestramento di autodifesa delle donne, l’Accademia dell’FBI a Quantico” ed era un “vicepresidente onorario” nella contea di Cobb.

Il titolo di “deputato onorario” non ha alcuna autorità ed è visto come un “pegno politico” per le persone che sostengono lo sceriffo che vuole uscire dalle multe, ha affermato l’ex procuratore distrettuale della contea di DeKalb J. Tom Morgan (D) ha detto a The Post a giugno.

“Non è assolutamente niente”, ha detto. “È l’equivalente di un badge da ranger junior.”

L’incidente del distintivo della polizia ha brevemente distolto l’attenzione dalle altre controversie di Walker, in particolare dai rapporti secondo cui lui Pagato per l’aborto di un’ex ragazza E Si è quindi offerto di pagarla per averne un secondo. Walker, che ha fatto una campagna contro il diritto all’aborto in ogni circostanza, ha negato le notizie. In un’intervista alla NBC, ha ammesso di aver dato al suo allora partner un assegno di $ 700 nel 2009, ma ha continuato a negare le richieste di pagamento della donna. Aborto.

Lunedì, Warnock ha citato l’episodio con il badge mentre parlava con i giornalisti durante le votazioni anticipate della gara ad Atlanta.

“Lui… ha detto che era un agente di polizia. Non lo era”, ha detto Warnock. “Ha detto che stava lavorando per l’FBI, chiaramente no. Dichiarava di essere un laureato, non lo era. Dice di essere un esperto nella sua classe, non lo è. Dicendo che la sua azienda ha 800 dipendenti, ha otto persone. Hanno affermato di aver avviato un’attività inesistente. Quindi immagino che si aspetti che il popolo della Georgia abbia le allucinazioni ora e immagini che sia un senatore degli Stati Uniti. Chiaramente non era pronto. READ Cisco, DoorDash, Fastly e molti altri

“Il popolo della Georgia merita una persona seria che lo rappresenti in un momento serio”, ha detto Warnock. “Mi impegno a fare quel lavoro. Sono stato molto aperto sulla mia vita.