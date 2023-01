I lavoratori federali “bianchi” non includeranno l’eredità mediorientale e nordafricana nel nuovo piano Biden

il Amministrazione Biden Propone di cambiare il modo in cui raccoglie i dati sui lavoratori federali che consentirebbero ai dipendenti di identificarsi come di origine mediorientale o nordafricana, piuttosto che come “bianchi”.

Giovedì, l’Office of Management and Budget (OMB) ha annunciato una serie di modifiche proposte ai dati su razza/etnia che conserva dal 1977. L’OMB ha affermato che le modifiche sono giustificate perché le preferenze delle persone su come identificarsi sono cambiate.

L’Office of Management and Budget ha affermato nella sua proposta che ci sono stati “significativi cambiamenti sociali, politici, economici e demografici negli Stati Uniti durante questo periodo”, citando i seguenti esempi: aumento della diversità razziale ed etnica; un numero crescente di persone che si identificano come più di una razza o etnia; E cambiare la migrazione e modelli migratori.

Il Pentagono promuove la “follia” della teoria critica della razza e dell’identità di genere: rapporto repubblicano

Uno di questi cambiamenti può influenzare l’attuale lingua che richiede alle persone di identificarsi come “bianche” se hanno “discendenza in una delle popolazioni indigene dell’Europa, del Medio Oriente o del Nord Africa”. Ma la modifica proposta dall’Office of Management and Budget afferma che molti chiedono una nuova categoria separata dai bianchi di origine europea.

I relatori hanno chiesto che i residenti del Medio Oriente o del Nord Africa (MENA) vengano riconosciuti e rispettati diventando una nuova e distinta categoria di segnalazione perché molti residenti del Medio Oriente e del Nord Africa, ad esempio, non condividono la stessa esperienza vissuta di Bianchi di ascendenza europea, non si identificano come bianchi e non sono percepiti come bianchi dagli altri”.

L’Office of Management and Budget ha anche affermato che la nuova categoria “Medio Oriente e Nord Africa” ​​”riconoscerebbe questa comunità”.

Le camere votano a favore della protezione dei lavoratori federali dal piano Trump 2.0 “Drain the Swamp”

L’obiettivo degli sforzi di raccolta dei dati del governo è “garantire la comparabilità di razza ed etnia tra i set di dati federali e massimizzare la qualità di tali dati garantendo che il formato, la lingua e le procedure per la raccolta dei dati siano coerenti e rigorosamente basate sull’evidenza. “

L’Office of Management and Budget ha proposto altre modifiche al modo in cui i dati vengono raccolti e presentati, anche cercando informazioni su razza ed etnia in un’unica domanda. Ha detto che molte persone confondono i due termini e ha suggerito una domanda che solleva la questione della “razza o etnia” dei lavoratori federali.

I democratici si affrettano a proteggere i lavoratori federali prima del giro di boa, un possibile ritorno di Trump nel 2024

L’OMB ha proposto diverse altre modifiche alla formulazione, come la sostituzione di “Estremo Oriente” con “Asia orientale” dalla definizione di “asiatico” e la fine dell’uso dei termini “maggioranza” e “minoranza”.

L’OMB ha affermato che questi ultimi due termini “possono essere visti da alcuni come peggiorativi e non esaustivi”.

Clicca qui per l’app FOX NEWS

La proposta non è definitiva e l’Office of Management and Budget (OMB) sta cercando un contributo pubblico su queste idee fino a metà aprile.