I primi 10 furti della classe NFL Draft 2022; Il pugno Cool String Round 1 è il chiodo del primo anno

Il draft NFL è Il Una componente critica del processo di team building. GM, scout e allenatori sperano di colmare le lacune con i migliori potenziali clienti, ma le migliori squadre trovano anche importanti contributori per i tour di metà e fine turno.

Durante i miei giorni di esplorazione, classificherei i potenziali clienti in base a quanto potrebbero teoricamente contribuire al team nei primi anni. Mentre tutti si aspettano che una scelta del primo round abbia un impatto immediato come novizio o riserva superiore, le aspettative stabilite nel secondo e nel terzo round sono generalmente viste come forti backup con il potenziale per trasformarsi in novizi in futuro.

I giocatori catturati nei round 4-7 sono visti come prospettive di sviluppo che speriamo forniscano ritorni iniziali come backup di qualità o speciali riconoscimenti di squadra. Raramente sono visti come contributori del primo giorno, a meno che non ci fossero problemi di personalità o problemi medici che hanno costretto gli scout a detrarre punti dal punteggio della bozza finale.

Quando stavo lavorando inizialmente con i Carolina Panthers, ho avuto un’occhiata in prima persona all’ascesa di Steve Smith da specialista di ritorno del terzo round a ricevitore largo per la prima squadra. Il minuscolo ricevitore di passaggi, ora mio compagno di squadra NFL Media, ha superato tutte le aspettative diventando un vero WR1 Alpha. Spara, è stata l’ultima persona a vincere la Triple Crown ricevuta prima Cooper Cobb ha compiuto questa impresa Ultima stagione.

Anche se è raro che una squadra riveli una gemma nascosta straordinariamente produttiva come Smith dopo il primo round, la lega è piena di giocatori che eccellono nella loro modalità di reclutamento. E mentre mancano solo sei settimane all'inizio della prima stagione regolare per la classe 2022, questo gruppo ha così tanti non partecipanti al primo turno che la loro presenza si fa subito sentire. Il tempo dirà se queste matricole sono in grado di mantenere le loro partenze calde e trasformarsi in stelle legittime, ma hanno sicuramente fatto un'ottima prima impressione.