Video di French Montana: almeno 10 feriti in una sparatoria durante le riprese di un video musicale





Cnn

–



Almeno 10 persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori da un ristorante a Miami Gardens, in Florida, dove il rapper French Montana stava girando un video musicale, secondo le dichiarazioni del ristorante e del Miami Dade Fire Rescue (MDFR).

“I nostri cuori sono pesanti e vanno verso le vittime di questo atto insensato”, ha detto in una dichiarazione alla CNN The Licking Restaurant Group, un gruppo di ristoranti di proprietà di DJ Khaled con più sedi.

“Non eravamo a conoscenza del video che veniva girato e abbiamo scoperto all’ultimo minuto (ute) che French Montana stava girando una scena nel parcheggio sul retro. Non abbiamo idea di cosa sia realmente accaduto”, ha continuato la dichiarazione. nulla a che fare con l’incidente e ha fornito i filmati necessari alla polizia.

La CNN ha contattato la polizia di Miami Parks per i dettagli sulle indagini sulla sparatoria.

Secondo MDFR, le unità di emergenza sono state inviate poco prima delle 20:00 ET dopo aver ricevuto segnalazioni di un incidente con vittime di massa.

All’arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato alcuni pazienti con lesioni traumatiche. Oltre a trovare pazienti infetti nel sito iniziale, i vigili del fuoco hanno anche incontrato altri pazienti feriti fuori da una vicina stazione dei vigili del fuoco”, hanno detto i funzionari di emergenza.

“I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato il triage per valutare l’entità delle lesioni dei pazienti e portarli in ospedale”, secondo MDFR. A seguito dell’incidente, un totale di 10 pazienti sono rimasti feriti. Quattro dei pazienti sono stati autotrasportati negli ospedali della zona. MDFR ha trasferito i restanti sei pazienti tramite soccorso stradale e aereo ai centri traumatologici locali.

La CNN ha contattato i rappresentanti del Montana francese per un commento.

Venerdì sera, il musicista ha rilasciato una dichiarazione sull’incidente che lo ha colpito Account Twitter ufficiale.

“Ieri sera, ero a Miami per festeggiare l’uscita del mixtape CB6 con i miei amici in un ristorante locale. Purtroppo eravamo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato quando è successo un incidente che ha ferito delle persone. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il vittime e famiglie in questo momento”.

Jo Sutton e Tina Burnside della CNN hanno contribuito a questo avviso.