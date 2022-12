La superstar messicana della lucha libre Dragon Lee firma un accordo con la WWE

La WWE ha uno dei nomi più importanti della lucha libre messicana.

Dragon Lee, un gestore d’élite sul ring, ha firmato un accordo con la WWE all’inizio di questo mese e debutterà con la promozione a gennaio, ha detto a ESPN.

Lee ha concluso mercoledì con la promozione messicana Lucha Libre AAA, un tag team match con suo fratello Dralistico contro FTR per i titoli AAA. Ha detto che il piano era che iniziasse a lavorare con la WWE a gennaio, a partire dal loro marchio di sviluppo NXT.

Lee, un wrestler di 27 anni sotto una maschera, è stato un campione nel New Japan Pro-Wrestling, Ring of Honor, AAA e CMLL, la promozione più antica del Messico. Viene da una famiglia di wrestling. Il padre di Lee è un gigante di nome La Bestia del Ring. Lee è stato recentemente con suo fratello Dralistico in Messico e un altro fratello, Rush, si esibisce in AEW. Lui e la sua famiglia si trasferiranno a Orlando nel prossimo futuro per avere una possibilità con la WWE.

La firma di Lee è degna di nota poiché la WWE continua ad espandersi a livello globale con una spinta nei territori di sviluppo in molti altri paesi nel 2023. Fonti affermano che l’America Latina è una priorità per la promozione. Shawn Michaels, il leggendario ex campione e ora Senior Vice President of Creative Talent Development della WWE che gestisce NXT, ha recentemente dichiarato che la promozione sta guardando all’affiliata NXT Mexico.

“Dragon Lee è un talento formidabile che aggiungerà immediatamente valore al roster di NXT”, ha dichiarato James Kimble, Head of Talent Strategy and Operations per la WWE. “Questa firma riflette la rinnovata attenzione della WWE alla globalizzazione della nostra linea di talenti, posizionando l’America Latina come un mercato fondamentale”.

Sebbene abbia avuto un match in coppia con Rush e il suo caro amico Andrade in AEW ad agosto, Lee ha detto che essere in WWE è sempre stato un “sogno” e vuole seguire le orme delle leggende che ha visto crescere, come Michaels, Batista e, ovviamente, Rey Mysterio Jr., il mentore mascherato più famoso di tutti i tempi.

Lee ha detto: “Penso di poter essere il nuovo Rey Mysterio in WWE”. “Ho solo bisogno dell’opportunità.”

Lee ha detto di aver parlato in passato con l’ex direttore delle relazioni con i talenti della WWE Canyon Ceman, ma la palla ha ripreso a girare dopo una conversazione con la superstar della WWE Finn Balor qualche mese fa. Lee ha poi lavorato con James Kimball e Trent Welfinger, talenti della WWE e strateghi dello sviluppo, sulla strada per firmare un contratto all’inizio di dicembre.

“[Balor] Mi ha detto: “Ti piacerebbe essere in WWE?” mi disse ridendo. Ho detto: “Sì, certo. Perché no?” … Era qualcosa di speciale per me.”

Ha detto che uno degli obiettivi di Lee è lavorare per diventare un buon interprete. Sul ring, è uno dei migliori lottatori al mondo con la capacità di lavorare diversi stili, dal lucha libre allo stile forte e sorprendente, fino a un match tecnico basato sul tappeto. Lee ha detto che ha lavorato sodo sul suo inglese e sulla sua capacità di comunicare con i fan al microfono.

“La mia sfida è imparare di più sulle promozioni”, mi ha detto. “Non finisci mai di imparare nel wrestling professionistico. Ma ogni volta che combatti, impari. Ma per quanto riguarda la noia, è qualcosa di nuovo per me. Mi piacerebbe imparare qualcosa di nuovo, come diventare non solo un wrestler, ma un artista”.