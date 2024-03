Principe Harry: il quotidiano Sun “ha preso di mira illegalmente Meghan”, udienza all'Alta Corte

2 ore fa

Gli avvocati del principe Harry hanno affermato che The Sun ha preso di mira illegalmente Meghan Markle tramite un investigatore privato.

News Group Newspapers (NGN), proprietario del Sun, nega le accuse e ha fissato la data del processo per gennaio 2025.

Nel secondo giorno di un'udienza durata tre giorni nella battaglia del principe Harry per citare in giudizio NGN, gli avvocati del Duca hanno anche affermato che la società ha pagato gli investigatori per intercettare le chiamate su rete fissa relative al Duca.