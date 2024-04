Triplo crollo di tutte le auto Tesla a Los Angeles e coinvolgimento di un produttore di Hollywood

18:07 PT — Delegato a Jeff Beecher TMZ dice… che non stava guidando durante l'incidente, è stato portato in palestra e stava controllando se tutti fossero al sicuro. Il suo assistente era alla guida della sua macchina.

Dai un'occhiata a queste foto della scena a Bev Hills mercoledì: un incidente a tre che ha coinvolto una Tesla si è verificato all'incrocio tra Rexford Drive e Beverly Drive, e sembra che ci fossero alcuni modelli diversi nel mix, per non parlare di vari gradi di danno.

Il dipartimento di polizia di Beverly Hills ha detto a TMZ che un sergente investigativo è uscito per facilitare lo scambio di informazioni, ma non ha preso il verbale della polizia perché tutti si sono allontanati illesi dall'incidente.

L'altro elemento strano qui… il fatto che anche il produttore cinematografico Jeff Beecher sembrava essere coinvolto qui, anche se non è chiaro esattamente a quale titolo.

Per quanto riguarda la causa dell'incidente…non si sa ancora nulla, ma è molto triste da vedere, soprattutto perché le Tesla di solito girano per la città con un aspetto così pulito e perfetto. A quanto pare… anche loro sono stati picchiati per strada!