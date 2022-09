Sembra che il nuovo annuncio di Guilty Gear Strive o DNF Duel arriverà questo fine settimana

Le cose sono state abbastanza tranquille nella parte anteriore di Arc System Works dall’Evo 2022 del mese scorso, ma sembra che stia per cambiare molto presto.











CEO Taco 2022 L’organizzatore del torneo Alex Jebailey sta ora anticipando quelli che sembrano essere gli annunci in arrivo per Guilty Gear Strive e/o DNF Duel questo fine settimana.



















Alex Jebailey ha scritto su Twitter: “Ho appena ricevuto un’altra interpretazione speciale dai miei amici di @ArcSystemWorksU per aver partecipato con #FGC per il Finals Day al #CEOtaku Onstage/Broadcast”.





Al tweet è stata allegata una foto della chiavetta USB, che potrebbe suonare un po’ familiare da quello che è successo l’anno scorso.





Durante il CEO 2021, Jbeili ha twittato Quasi esattamente lo stesso Che finì per essere il trailer della rivelazione baikin in lotta L’icona di annullamento della rete è in arrivo su BlazBlue: Cross Tag Battle e BlazBlue: Central Fiction.







👀👀👀 – ArcSystemWorks (ArcSystemWorksU) 24 settembre 2022









Questa unità flash ovviamente non ha un trailer scritto su di essa come prima, ma abbiamo già visto questo gioco.





Guilty Gear ha pianificato un altro personaggio Rilasciato quest’anno durante la stagione autunnale Fianco a fianco / dopo il beta test multi-play e l’aggiornamento multi-play.





È probabile che DNF Duel sia più interessante, tuttavia, considerando che coloro che stanno dietro al gioco sono stati completamente in silenzio sui futuri DLC e contenuti sin dalla sua uscita a giugno. – e qui Ha decisamente bisogno di qualcosa adesso.





Dal momento che Jebailey dice che qualsiasi suo segreto verrà mostrato durante il Finals Day, i fan dovrebbero guardarlo domani, 25 settembre.





Il DNF Duel Top 8 dovrebbe iniziare intorno alle 15:00 ET / 12:00 PT e le Strive Finals inizieranno dopo le 19:00 ET / 16:00 PT circa, quindi questi saranno i tempi probabili in cui fare attenzione, ma ovviamente avremo tutto gli ultimi aggiornamenti qui non appena sono disponibili.