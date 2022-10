Nvidia scarta la scheda grafica per PC più economica, lasciando solo la più costosa

immagine : Nvidia / Kotaku

Se hai intenzione di acquistare una nuova GPU Nvidia serie 40 quest’anno, potresti dover risparmiare più denaro del previsto. Questo perché il produttore della GPU ha confermato i suoi piani per “rilasciare” l’RTX 4080 da 12 GB precedentemente pianificato ed economico. Invece, ora, l’RTX 4080 da soli 16 GB verrà lanciato il mese prossimo.

Qualche settimana fa, dopo tante voci e tante speculazioni, Nvidia ha finalmente annunciato la prossima serie di schede grafiche per PC di fascia alta. Il piano quindi era di rilasciare due diverse versioni della GPU RTX 4080 a novembre: la RTX 4080 da 16 GB ($ 1199) e la RTX 4080 da 12 GB ($ 899). Ha anche annunciato $ 1.600.4.090 durante lo stesso evento. È ben al di sopra di questi prezzi come ci si potrebbe aspettare, con molti che affermano che era troppo costoso. E ora la “più economica” di queste nuove e costose carte non verrà lanciata il mese prossimo.

Leggi di più: Le nuove schede grafiche per PC della serie 40 di Nvidia sono troppo costose

Come annunciato oggi da NvidiaLa società sta “non rilasciando” la RTX 4080 da 12 GB. Afferma che, sebbene la scheda sia “cool”, è “sconcertante” avere due diverse GPU mappate su entrambe “RTX 4080”. Questo è l’eco Critiche che sono emerse da molti consumatori Dopo gli annunci delle ultime quaranta serie; Molti hanno suggerito che le specifiche ovviamente inferiori dell’RTX 4080 da 12 GB fossero più vicine alle teoriche “4070” o “4079”.

Kotaku Ho contattato Nvidia per la cancellazione e il futuro del modello RTX 4080 da 12 GB.

“Pertanto, abbiamo premuto il pulsante ‘unboot’ sul 4080 da 12 GB”, ha affermato Nvidia in una breve dichiarazione pubblicata sul sito Web ufficiale dell’azienda. “L’RTX 4080 da 16 GB è fantastico e sta per deliziare i giocatori di tutto il mondo il 16 novembre”.

Ovviamente, è difficile non vedere questa mossa come un modo per Nvidia di spingere più clienti, molti dei quali stanno rimandando l’acquisto di una nuova GPU per alcuni anni. Mentre le carte sono rimaste difficili da acquistare— per spendere di più con una carta più costosa. E mentre le anteprime iniziali del più economico 4080 da 12 GB hanno mostrato che è molto più lento della versione più costosa da 16 GB, è stato bello avere almeno un’opzione che costa meno di $ 1.000. Ma ora non c’è più. Resta da vedere cosa succede, ma forse Nvidia finirà effettivamente per rinominare gli RTX 4080 da 12 GB in 4070.