La NFL multa Tom Brady di Tampa Bay di $ 11.000 per un calcio

Tampa, Florida – Quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady Multa di $ 11.139 per aver tentato un calcio difensivo per gli Atlanta Falcons Grady Jarrett sulla vittoria per 21-15 di Kiss in the Bucs sugli Hawks la scorsa settimana, fonti dicono ad Adam Shifter di ESPN.

La NFL ha notificato a Brady la multa venerdì dopo aver esaminato il gioco in cui Jarrett è stato segnalato per indebita grossolanità nel licenziare Brady a terra. In risposta, Brady ha calciato il piede sul pavimento ma a quanto pare non è entrato in contatto con Jarrett.

Jarrett è stato segnalato per aver intimidito i passanti in una controversa chiamata al terzo e quinto prima delle 3:03 dalla fine, dando nuova vita ai Bucs all’Atlanta 32, consentendo ai Bucs di chiudere la partita.

La multa per un colpo/calcio/calcio della NFL è di $ 11.139 per il primo fallo e di $ 16444 per la seconda infrazione.

Questa non è la prima volta che Brady viene multato per aver tentato di prendere a calci un altro giocatore. Nel 2013, Brady è stato multato di $ 10.000 per aver tentato di licenziare Ed Reed, la sicurezza dell’ex Baltimore Ravens.

L’allenatore dei Bucs Todd Bowles ha detto di non essere a conoscenza del calcio. Venerdì il giocatore d’angolo è stato escluso Sean Murphy Bunting e sicurezza Logan Ryan Dalla partita della settimana 6 di domenica ai Pittsburgh Steelers.

L’allenatore dei Falcons Arthur Smith non ha rilasciato commenti quando gli è stato chiesto della multa di Brady venerdì.