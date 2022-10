NASA, missione SpaceX: gli astronauti tornano dalla Stazione Spaziale Internazionale

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





Quattro astronauti dovrebbero salire a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon e tornare a casa dalla Stazione Spaziale Internazionale venerdì, terminando il loro soggiorno di quasi sei mesi a bordo del laboratorio orbitante.

Gli astronauti – Jill Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins della NASA, così come l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti dell’Agenzia spaziale europea o dell’ESA – hanno condiviso un abbraccio d’addio con altri astronauti sulla stazione spaziale e sono stati legati alla loro navicella intorno alle 10:00. Ora orientale.

La navicella spaziale Crew Dragon ha lasciato il suo porto di attracco sulla Stazione Spaziale Internazionale a mezzogiorno EST e brucerà i suoi motori diverse volte per ridurre gradualmente la sua altitudine. Si prevede che nevicherà al largo della Florida venerdì pomeriggio.

Inizialmente l’equipaggio doveva lasciare la stazione spaziale mercoledì sera, ma gli equipaggi terrestri hanno rinunciato a questo tentativo a causa cattive condizioni meteo. Le tempeste hanno anche rovinato un secondo tentativo di ritorno giovedì mattina.

A partire da giovedì pomeriggio, la NASA stava monitorando potenziali problemi meteorologici in siti designati per gli irrigatori dell’equipaggio, notando che un fronte freddo stava attraversando la Florida, secondo la dichiarazione. I funzionari meteorologici erano fiduciosi che il tempo di venerdì sarebbe stato più favorevole poiché il sistema di alta pressione si sarebbe spostato nell’area.

I ritardi meteorologici sono comuni a causa del lancio o del ritorno di veicoli spaziali dalla stazione spaziale, soprattutto quando tempeste imprevedibili colpiscono i siti di lancio al largo della Florida.

Di solito è la navicella spaziale Crew Dragon che riporterà a casa gli astronauti Sette potenziali zone di atterraggio Al largo di Pensacola, Tampa, Tallahassee, Panama City, Cape Canaveral, Daytona e Jacksonville.

La NASA e SpaceX prendono di mira Jacksonville venerdì.

Questa missione, chiamata Crew-4, ha stabilito un precedente storico, poiché Watkins è diventata la prima donna di colore a unirsi all’equipaggio della stazione spaziale per un soggiorno prolungato.

Durante la loro permanenza, gli astronauti hanno condotto esperimenti scientifici, tra cui ricerche su come coltivare ortaggi nello spazio senza suolo e studiando gli effetti del volo spaziale sul corpo umano.

Questi esperimenti sono progettati per aiutare gli astronauti a capire come potrebbero un giorno coltivare il proprio cibo e come i loro corpi potrebbero interagire in missioni più profonde nello spazio, come le missioni lunari Artemis pianificate dalla NASA, ha detto Watkins durante una conferenza stampa la scorsa settimana.

“È stato fantastico poter entrare nell’unità Columbus e annusare le foglie delle piante e la crescita delle piante”, ha detto Watkins ai giornalisti.

Cristoforetti, che era stata in una precedente missione sulla stazione spaziale nel 2014-2015, è l’unica donna nel corpo degli astronauti dell’Agenzia spaziale europea e lei stessa ha fatto la storia in questa missione. Il mese scorso ha assunto la carica di comandante della stazione spaziale, diventando la prima donna europea a farlo.

Cristoforetti ha anche condotto una passeggiata spaziale a luglio per la sua pubblicazione piccolo satellite E il lavoro consiste nell’installare un nuovo braccio robotico sulla superficie esterna della stazione spaziale.