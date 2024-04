Metafora del seguito del personaggio di Atlus: ReFantazio ottiene la data di uscita

Metafora: ReFantazio, il prossimo gioco dello sviluppatore Persona Atlus, ha finalmente una data di uscita: 11 ottobre 2024.

Sapevamo già che Metaphor sarebbe uscito quest'anno, ma in un nuovo trailer trasmesso in streaming è stata confermata la data esatta del gioco, oltre a uno sguardo approfondito al gameplay per la prima volta.

Metafora: il regista Katsura Hashino, dopo il lavoro dello studio sulle serie Shin Megami Tensei e Persona, ha affermato che ReFantazio sarà “il culmine dei nostri giochi di ruolo”. La sua uscita segna il 35° anniversario del primo gioco Atlus. Hashino ha spiegato di più sull'ambientazione immaginaria di Metafora e sulla svolta su come interpretare un personaggio familiare.

La storia si concentra su un giovane protagonista che viene coinvolto in un'elezione magica quando muore il Re del Mondo. Chiunque, di qualsiasi status sociale, può diventare il prossimo re ottenendo il sostegno della popolazione, portandolo ad un'avventura globale e ad una battaglia per il trono.

Il protagonista ha uno status inferiore, ma è comunque determinato a conquistare il trono, insieme alla sua compagna fata. Ma il mondo merita di essere giudicato?

A differenza dei precedenti giochi di ruolo di Atlus, i giocatori possono combattere in tempo reale con attacchi e schivate, garantendo che l'esplorazione del campo sia dinamica e dovrebbe rendere il macinatura più veloce. Naturalmente, rimangono i combattimenti a turni in cui i giocatori utilizzano un sistema di lavoro noto come archetipi. Gli eroi raggiungono questi personaggi eroici affrontando le loro paure, attraverso poteri speciali che appaiono in forme diverse – sì, un po' come i personaggi.

Inoltre, gli ambienti sono molto più estesi rispetto ad altri giochi Atlus. Sebbene non sia un mondo aperto, ogni area è ampia ed esplorabile, che il protagonista può manovrare facendo scorrere la sua spada. La trasmissione presentava la capitale in evoluzione e presentava una città più pastorale, in stile medievale, dove i giocatori potevano trovare richieste di taglia e parlare con informatori per ottenere dettagli sui sotterranei.

I giocatori viaggeranno anche per il mondo a bordo del loro veicolo, il Gauntlet Runner, progettato dall'artista di Evangelion Ikuto Yamashita. Tuttavia, viaggiare richiede tempo, poiché la struttura del calendario familiare ai giocatori di Persona, così come l'ordine in cui le missioni vengono completate, influenzeranno il gameplay e la storia. Inoltre, il viaggio si svolge all'interno di un veicolo dove i giocatori possono riposarsi, cucinare, interagire con il proprio gruppo o persino stare sul ponte a guardare il mondo che passa.



Le sequenze dell'anime sembrano assolutamente fantastiche. | Credito immagine: Atlante

I giocatori esploreranno quindi più dungeon, sia quelli della storia principale che quelli delle missioni secondarie. In effetti, ci saranno più dungeon in questo gioco che in qualsiasi altro gioco Atlus precedente.

Hashino ha anche descritto in dettaglio il sistema vassallo, che simula la crescita delle relazioni tra i partiti durante il viaggio. Man mano che i legami con i personaggi si approfondiscono, diventano i più forti sostenitori del protagonista nella sua ricerca per il trono. Ciò fornirà anche nuovi archetipi da utilizzare in battaglia: ce ne sono un numero “grande” da trovare.

Ciò che risulta particolarmente chiaro è la presentazione della metafora. Le immagini hanno un aspetto tenue e grafico rispetto alla vivacità dei giochi Persona, con più artisti coinvolti nella progettazione del mondo. Inoltre c'è l'interfaccia utente appariscente prevista. È interessante notare che la musica risuona nella testa del protagonista anziché essere un cliché, poiché al compositore Shoji Meguro è stato assegnato il compito di creare un nuovo suono lontano dal solito stile pop. Le big band e i cori si adattano sicuramente all'estetica del gioco.

Nel complesso, Metaphor: ReFantazio si preannuncia come una versione unica delle tipiche convenzioni dei giochi di ruolo – locande, dungeon, magia – con una ricchezza di Persona e Shin Megami Tensei. Essendo il gioco più dettagliato ed espansivo di Atlus fino ad oggi, sembra davvero speciale.

Per ulteriori informazioni, puoi Guarda la trasmissione in diretta completa E l'ultimo trailer è sopra. Maggiori dettagli sono in arrivo, inoltre verranno effettuate dimostrazioni pratiche in occasione di vari eventi globali a partire da giugno.

Metafora: ReFantazio uscirà l'11 ottobre su PC e Xbox Series