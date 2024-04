I marchi Ten Hag reagiscono alla vittoria della semifinale di FA Cup del Manchester United “una vergogna”

Manchester, Inghilterra – Erik Ten Hag ha descritto la reazione negativa al Manchester United che ha raggiunto la finale di FA Cup per la seconda volta consecutiva come una “vergogna”.

Lo United aveva bisogno dei calci di rigore per battere il Coventry City domenica nonostante a un certo punto fosse in vantaggio per 3-0 sulla squadra del campionato.

– Streaming su ESPN+: LaLiga, Bundesliga e altro (Stati Uniti)

Alla fine, la squadra di Ten Hag ha fatto abbastanza per guadagnarsi un posto nella finale, dove affronterà il Manchester City, e l'allenatore olandese ha detto di non riuscire a capire le conseguenze della prestazione.

“No, assolutamente no”, ha detto Ten Hag in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto se poteva capire la reazione estremamente negativa alla dimostrazione contro il Coventry.

“Una delle domande era: è imbarazzante?” No, la reazione è tua [the media] È stato imbarazzante.

“Il miglior calcio è quello dei risultati. Siamo arrivati ​​in finale e l'abbiamo meritata, non solo in questa partita ma anche nelle altre partite. Abbiamo perso il controllo per 20 minuti, e abbiamo avuto anche sfortuna. Siamo stati molto fortunati FINE.” è chiaro.

“Siamo arrivati ​​in finale, è un traguardo enorme. Due volte in due anni è fantastico. Per me come allenatore ho raggiunto quattro finali di coppa in quattro anni. I commenti sono una vergogna”.

Erik Ten Hag ha dovuto affrontare ulteriori critiche dopo che il Manchester United ha sprecato un vantaggio di tre gol contro il Coventry. Mi News/Noor Photo tramite Getty Images

Anche Ten Hag si difese AntonioFesteggiamenti di squadra dopo la vittoria dello United ai rigori

L'esterno brasiliano, entrato come sostituto nel secondo tempo, è stato visto tenere d'occhio i giocatori del Coventry dopo Rasmus Hoglund Sul calcio decisivo.

Tuttavia, Ten Hag ha detto che Anthony è stato provocato nella sua reazione e lo ha sottolineato Harry Maguireche ha subito consolato i giocatori del Coventry dopo il fischio finale, a testimonianza che la sua squadra continuava a rispettare gli avversari.

“[Antony] “Sono stato provocato”, ha detto Ten Hag. “Ecco perché questa è stata una reazione a quello. Non hai visto la provocazione, solo la reazione. Ma non avrebbe dovuto farlo.”

“Ho visto Harry Maguire subito dopo e altri. Dobbiamo apprezzare la prestazione del Coventry e la rimonta, ma abbiamo controllato la partita per 70 minuti”.

Martedì è stato annunciato che la finale della FA Cup inizierà alla tradizionale ora delle 15:00 GMT del 25 maggio. Questo è il secondo anno consecutivo che la finale inizierà in quell'orario, con la FA che opterà per una serata anticipata. Negli ultimi anni.

Nel frattempo, lo United ha ulteriori problemi di infortuni in vista dello scontro di Premier League con lo Sheffield United.

Ten Hag è stato costretto a usarlo Casemiro Come difensore centrale contro il Coventry ma potrebbe anche stare senza di lui Alessandro Garnacho, Marco Rashfordmaguire, Scott McTominay E Bruno Fernandes Mercoledì all'Old Trafford.

“Abbiamo avuto un problema con Jarnacho, per questo lo abbiamo sostituito durante la partita [against Coventry] “Ma penso che starà bene”, ha detto Ten Hag.

“Scott McTominay, dobbiamo valutarlo. È davvero discutibile. Anche Marcus Rashford è discutibile e c'è stato anche un problema con Bruno Fernandes con la mano, ma penso che possa farcela. Abbiamo qualche dubbio in vista della partita.”

Informazioni provenienti dall'Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.