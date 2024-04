Risposta del NYT Wordle del 23 aprile 2024

La parola di oggi è “amato”, un sostantivo. Secondo il Webster's New World College Dictionary, Si riferisce a una persona che ha una relazione romantica o sessuale con un'altra persona.

Il nostro illustre artista

Grace Ji Kim è un'illustratrice coreano-canadese con sede a New York. I suoi disegni raffigurano personaggi in momenti quotidiani e situazioni legate all'attualità. La signora Kim aggiunge sempre un tocco calmo e perfetto, sperando di poter condividere momenti di calma con il suo pubblico. Ha collaborato con numerosi clienti, tra cui Apple, The New Yorker, The Metropolitan Museum of Art, The Washington Post, Bloomberg Business e Bloomsbury.