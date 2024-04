Le azioni JetBlue sono scese dopo che la compagnia aerea ha tagliato le previsioni sui ricavi per il 2024

Compagnie aeree JetBlue Martedì le azioni sono scese di oltre il 13% nelle negoziazioni pre-mercato dopo che la compagnia aerea ha tagliato le previsioni sui ricavi per il 2024, una battuta d’arresto nel tentativo di tornare alla redditività.

La compagnia aerea ha affermato che le entrate del secondo trimestre probabilmente diminuiranno fino al 10,5% su base annua, più del doppio del calo previsto dagli analisti intervistati da LSEG. New York-JetBlue prevede che le vendite per l’intero anno diminuiranno a una sola cifra, anche al di sotto delle aspettative di Wall Street, dopo aver stimato vendite stabili per l’anno nel suo rapporto di gennaio.

JetBlue ha tagliato i costi, eliminando le rotte non redditizie e concentrandosi su quelle con una domanda costante e vendite di posti premium. Il vettore il mese scorso ha annullato il suo accordo di fusione con la compagnia aerea a basso costo Spirit Airlines Dopo che il giudice ha bloccato l’affare da 3,8 miliardi di dollari per motivi antitrust.

L'aggiornamento delle previsioni di martedì mostra un divario crescente tra JetBlue e i suoi rivali più grandi con grandi reti internazionali come Delta E unito che prevedeva forti profitti, ricavi e una domanda record per quest'estate.

“Guardando all’intero anno, c’è un aumento significativo della capacità nella nostra regione latina [America] “La regione, che rappresenta una parte significativa della rete JetBlue, continuerà probabilmente a esercitare pressione sui ricavi e prevediamo una battuta d'arresto nelle nostre prospettive per l'intero anno”, ha affermato Joanna Geraghty, diventata CEO a febbraio. Nel conto economico. “Abbiamo piena fiducia che continuare ad agire sulla nostra strategia indipendente rifocalizzata sia la strada giusta per tornare alla fine alla redditività”.