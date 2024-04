Migliori previsioni per gli utili GM, l'azienda alza le prospettive e vede “redditività variabile” nell'unità EV entro la fine dell'anno

Martedì General Motors (GM) ha continuato il suo slancio degli utili con ottimi risultati del primo trimestre, poiché la casa automobilistica ha aggiornato la sua guidance per l’intero anno e ha affermato di vedere ancora “redditività variabile positiva” nel suo business dei veicoli elettrici nella seconda metà del 2024.

Per il trimestre, GM segnalato Secondo i dati di Bloomberg, il fatturato netto di 43,0 miliardi di dollari è stato superiore alle aspettative degli analisti di 42,09 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, corrispondente ai 43 miliardi di dollari di vendite dello scorso trimestre.

La società ha registrato un utile rettificato di 2,62 dollari per azione, superiore alle previsioni di 2,12 dollari, con un EBIT rettificato (utile prima degli interessi e delle tasse) di 3,9 miliardi di dollari. L'utile operativo del primo trimestre di GM è stato pari a 3,7 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 3,12 miliardi di dollari.

Le azioni GM sono aumentate di quasi il 4% nelle negoziazioni pre-mercato dopo la pubblicazione dei risultati.

La forte performance di GM ha spinto l’azienda ad aumentare le sue previsioni per il 2024. La società prevede ora un EBIT rettificato per l'anno fiscale pari a 12,5-14,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai precedenti 12,0-14,0 miliardi di dollari. Si prevede che gli utili rettificati arriveranno a $ 9,00-$ 10,00 per azione nel 2024; GM in precedenza aveva registrato un utile per azione dell’intero anno compreso tra $ 8,50 e $ 9,50.

GM ha aumentato le previsioni sul flusso di cassa operativo del settore automobilistico a 18,3-21,3 miliardi di dollari e ha adeguato il flusso di cassa libero del settore automobilistico a 8,5-10,5 miliardi di dollari.

“Mentre continuiamo a rafforzare il nostro portafoglio ICE, ad ampliare i veicoli elettrici e a reinvestire nel business, ci concentriamo sul miglioramento dell'efficienza del capitale, della redditività e del flusso di cassa libero, e continueremo ad agire per creare valore per gli azionisti”, ha affermato Mary Barra, CEO di GM. . Lo afferma il socio nella lettera.

Il CFO di GM Paul Jacobson ha dichiarato in una conferenza stampa con i giornalisti che aumentare la guidance di GM era la “cosa giusta da fare” dopo il suo “forte” primo trimestre.

Jacobson ha anche affermato che i clienti di GM sono “straordinariamente resistenti ai tassi di interesse più elevati”.

Prospettive di veicoli elettrici di GM e vendite complessive del primo trimestre

GM ha ribadito di vedere una “redditività variabile positiva” nel suo business dei veicoli elettrici nella seconda metà del 2024, con circa 200.000 veicoli elettrici venduti entro la fine dell’anno.

La società prevede che il margine EBIT nel settore dei veicoli elettrici migliorerà di 60 punti percentuali dal 2023 al 2024 e, includendo l’effetto dei crediti d’imposta sull’energia pulita, avrà un “margine EBIT a una cifra media” entro il 2025.

GM aveva precedentemente abbandonato il suo obiettivo di costruire 400.000 veicoli elettrici entro la metà del 2024. GM “si aggiornerà al passo con il cliente” quando si tratterà di vendite di veicoli elettrici, ha detto Jacobson durante la conferenza stampa.

La storia continua

Basandosi sulla forza del tradizionale business alimentato a gas, l’azienda ha avuto la possibilità di far crescere la propria attività di veicoli elettrici nel tempo, “offrendo forti margini e flussi di cassa”, ha scritto Barra nella sua lettera.

Un veicolo GMC in vendita nel lotto della concessionaria Chuck Nash a San Marcos, Texas. (Brandon Bell/Getty Images) (Brandon Bell tramite Getty Images)

GM Le vendite del primo trimestre negli Stati Uniti hanno superato le stime Ma era inferiore rispetto a un anno fa a causa delle minori vendite della flotta. GM ha consegnato 594.233 veicoli, in calo dell'1,5% su base annua, con vendite al dettaglio in aumento del 6%.

GM ha dichiarato di aver consegnato più veicoli di qualsiasi altra casa automobilistica negli Stati Uniti nel primo trimestre.

Sul fronte dei veicoli elettrici, GM ha registrato guadagni significativi con Cadillac LYRIQ, Hummer EV e Silverado EV. Il Silverado EV sarà disponibile solo per i clienti delle flotte, ma le consegne ai clienti al dettaglio inizieranno “nei prossimi mesi”, ha affermato la società.

Il Blazer EV di Chevrolet ha raggiunto appena 500 vendite nel trimestre, anche se ha ripreso le vendite solo a marzo dopo che un problema software ne ha interrotto le vendite. L'attesissimo Equinox EV sarà in vendita nel secondo trimestre, con prezzi che partono da circa $ 35.000.

Barra ha affermato che GM sta riprendendo le operazioni sulla sua divisione di guida autonoma, Cruise, nell'area di Phoenix, dove le auto sono di nuovo in circolazione. Cruise ha interrotto tutte le operazioni lo scorso anno a seguito di un incidente pedonale e di altri incidenti che hanno coinvolto i suoi veicoli autonomi.

Press Subramanian è un giornalista di Yahoo Finance. Puoi seguirlo Twitter E così via Instagram.

Per gli ultimi rapporti e analisi sugli utili, i pettegolezzi e le aspettative sugli utili e le notizie sugli utili aziendali, fare clic qui

Leggi le ultime notizie finanziarie ed economiche da Yahoo Finanza