Il Senato offre aiuti a Israele, Ucraina, Taiwan e alla legge TikTok

Il finanziamento comprende quasi 60 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina, 26 miliardi di dollari a Israele e 8 miliardi di dollari per la sicurezza di Taiwan e dell’Indo-Pacifico.

Se il Senato approverà formalmente la legislazione in una votazione finale, andrà poi al presidente Joe Biden, che ha già detto che la firmerà in legge dopo che la Camera avrà approvato il pacchetto sotto forma di quattro progetti di legge separati sabato.

“Chiedo ai miei colleghi di lavorare insieme per approvare il supplemento oggi il più rapidamente possibile”, ha detto Schumer martedì mattina prima del voto. “Non ritardiamo questo, non prolunghiamolo, non facciamo aspettare i nostri amici in tutto il mondo un attimo di più.”

Il voto di martedì dà anche inizio all'ultima ora di dibattito dei senatori, che durerà fino a 30 ore a meno che non accettino di tenere la votazione finale in anticipo e di tornare alla pausa regolarmente programmata.

Maggiori informazioni sulla copertura politica della CNBC

Ma questo disegno di legge contiene anche diverse altre proposte di politica estera, inclusa una misura per costringere la società madre cinese di TikTok, ByteDance, a vendere la piattaforma di social media o ad affrontare un divieto nazionale dell’app. Questa disposizione darebbe a ByteDance nove mesi per la vendita, anche se Biden potrebbe estendere tale termine a un anno.

TikTok si è allontanato da quella proposta da quando la Camera l’ha approvata nel fine settimana.

Una fonte interna all’azienda ha affermato che TikTok cercherà una “sfida legale” se il disegno di legge diventasse legge, secondo una nota interna ottenuta da NBC News.

“È un peccato che la Camera stia usando la copertura di aiuti esteri e umanitari critici per promuovere ancora una volta un disegno di legge sul divieto che calpesterebbe i diritti di libertà di parola di 170 milioni di americani”, ha detto sabato un portavoce di TikTok dopo che la Camera ha approvato il disegno di legge sul divieto. Conto.

Finora quest’anno, TikTok e ByteDance hanno speso insieme più di 7 milioni di dollari in attività di lobbying e pubblicità per impedire al Congresso di approvare una legislazione che ne imponga la vendita, secondo i rapporti di divulgazione.

Il pacchetto di aiuti esteri è stato anche oggetto di profondi disaccordi interni bipartisan, uno dei motivi principali per cui la legislazione è rimasta bloccata a Capitol Hill da quando Biden l’ha proposta per la prima volta in ottobre.

I repubblicani della Camera, come la deputata Marjorie Taylor Greene, R-Ga., hanno minacciato di mettere sotto accusa il presidente della Camera Mike Johnson, R-La., in parte per l'approvazione di questi aiuti esteri, definendoli “pericolosi”. “Tradimento totale” A marzo ha presentato una mozione per rendere vacante il relatore, ma deve ancora procedere con la forzatura del voto.

Queste minacce politiche, insieme a una maggioranza repubblicana sempre più debole alla Camera, hanno spinto Johnson a spingere per settimane il disegno di legge del Senato sugli aiuti esteri da 95 miliardi di dollari.

Ma Johnson ha deciso di porre fine all’impasse sugli aiuti esteri la scorsa settimana dopo che l’Iran ha tentato un attacco il 13 aprile, dopo di che il Presidente ha dovuto affrontare una rinnovata pressione bipartisan per andare avanti con i finanziamenti.

Nonostante le minacce di Greene, il lavoro di Johnson gode di una certa sicurezza sotto forma di sostegno popolare all’ex presidente Donald Trump.

“Senti, abbiamo la maggioranza di uno, okay? Non è che possa fare quello che vuole. Penso che sia un'ottima persona”, ha detto Trump in un'intervista radiofonica con “The John Fredericks Show” lunedì. sera. “Penso che si stia sforzando troppo.”