Chromecast con Google TV potrebbe finalmente ricevere un aggiornamento quest'anno

Non è che tu non abbia già dozzine di dispositivi Chromecast in giro per casa. Cos'è un altro? Un nuovo dongle di Google TV è all'orizzonte, potenzialmente ricco di funzionalità aggiornate. Si spera che questo sia un aggiornamento significativo per l'attuale favorito di quattro anni. Ma l'attuale prezzo di riferimento sembra indicare che non sarà un enorme balzo in avanti rispetto a ciò che è già in offerta.

secondo 9to5GoogleSecondo le nostre fonti, Google si sta preparando a lanciare un nuovo Chromecast con Google TV quest'anno. Non sostituirà Chromecast HD È stato lanciato nel 2022 Bl Originale Che è apparso per la prima volta nel pieno dell’epidemia. (Dopo il rilascio dell'HD, la versione originale venne denominata Chromecast con Google TV 4K.)

Si prevede che il prossimo Chromecast 4K costerà $ 50, lo stesso prezzo del suo predecessore in un altro periodo economico, quindi potrebbe non avere la spinta in RAM di cui ha disperatamente bisogno. Il Chromecast 4K originale ha 2 GB di RAM e ben 8 GB di spazio di archiviazione. Sarebbe bello vedere Google migliorare queste due funzionalità. Per lo meno, 9to5Google suggerisce che Google potrebbe passare a un chip due generazioni prima rispetto a quello attualmente presente nel Chromecast 4K. quel chip, Amlogic S905X5Offre anche il supporto AV1, cosa che il Chromecast originale non faceva.

Un nuovo Chromecast con Google TV alzerebbe il livello della concorrenza di Google contro Roku e gli stick di streaming di Amazon. Mentre Roku rimane indipendente dalla piattaforma e Amazon integra i propri servizi di streaming, il punto di forza di Google sono le offerte di streaming lineare integrate in Google TV e la perfetta integrazione all'interno della famiglia guidata da Google. Un tempo era un telecomando ad attivazione vocale, ma Amazon e Roku ne offrono anche versioni.

Non si sa ancora quando o dove vedremo questo nuovo dispositivo Chromecast. E sulla base degli eventi di Google negli ultimi anni, sarà probabilmente mostrato al Google I/O il prossimo mese o più avanti nel corso dell'anno. Pixel 9 divorzio.