I guadagni di Walmart possono indicare se gli acquirenti hanno paura dell’inflazione

quando Walmart Annunciando i guadagni trimestrali giovedì, gli investitori esamineranno i numeri delle vendite e i commenti dei dirigenti per avere indizi sul fatto che i prezzi più alti stiano rendendo gli acquirenti irrequieti.

Il colosso del commercio al dettaglio è considerato da vicino come il leader dell’inflazione.

“Qualsiasi tipo di fluttuazione nel comportamento, lo capiranno”, ha affermato Steve Wesink, analista di vendita al dettaglio di Jefferies. Il voto di Walmart ha più peso nel contesto di “Quanto è sano il consumatore?” “

L’inflazione è aumentata rapidamente, sollevando interrogativi su cosa significhi per le abitudini di spesa degli americani dopo la follia e lo stimolo della spesa pandemica. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 7% a dicembre rispetto all’anno precedente, secondo il quotidiano Ufficio di Statistiche sul LavoroE Rappresenta l’aumento più rapido in quasi 40 anni. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 6,3% su base 12 mesi e sono attentamente monitorati perché i generi alimentari sono l’acquisto più frequente delle famiglie.

Le principali aziende di beni di consumo, tra cui PepsiCoe Hershey, Coca Cola e Proctor e gioco d’azzardo, ha trasferito gli aumenti di prezzo ai clienti e hanno affermato che la fedeltà al marchio ha mantenuto forti le vendite. dirigenti della PepsiCo Alla chiamata sugli utili della scorsa settimana Che gli acquirenti pagheranno di più per i loro snack e bevande preferiti, come Gatorade. Molti di questi prodotti sono sugli scaffali di Walmart.

Tuttavia, Wissink ha affermato che il contesto sta cambiando: i consumatori hanno speso liberamente durante le festività natalizie, nonostante siano stati sfidati dall’esaurimento delle scorte, dai ritardi di spedizione e da altre crisi nella catena di approvvigionamento. Il rapporto di Walmart, che determinerà i suoi guadagni per i tre mesi che terminano il 31 gennaio, includerà le festività natalizie. Ma gli investitori saranno più ansiosi di conoscere le tendenze delle ultime settimane.

Wesink ha affermato che i consumatori potrebbero iniziare a pensarci due volte prima di aprire i loro portafogli perché i prezzi stanno aumentando di settimana in settimana e non ricevono più assegni di stimolo dal governo.

Walmart ha una finestra unica sulla mentalità dei consumatori: quasi il 90% degli americani vive entro 10 miglia dai suoi negozi, attraverso stati, aree geografiche e livelli di reddito. Il cibo, una delle categorie principali colpite dall’inflazione e dai frequenti acquisti delle famiglie, rappresenta quasi il 60% delle sue vendite nette negli Stati Uniti, sulla base dei numeri di vendita dei nove mesi dell’anno fiscale.

Gli analisti non sono d’accordo sul fatto che l’inflazione aiuterà o danneggerà le vendite di Walmart e i suoi margini.

I clienti a basso reddito possono acquistare di meno, ha affermato Wissink, ma Walmart catturerà una porzione maggiore dei portafogli degli acquirenti a reddito medio e alto a causa della reputazione di valore del rivenditore. Ha una valutazione di acquisto sulle azioni della società e un obiettivo di prezzo di $ 184, circa il 37% in più rispetto a dove le azioni sono attualmente scambiate. Questo è al di sopra dell’obiettivo di prezzo medio degli analisti di $ 165,44, secondo Refinitiv.

Tuttavia, Scott Cicarelli, analista di vendita al dettaglio di Trust Securities, ha affermato che i clienti Walmart sconvolti hanno alcuni posti a cui rivolgersi per prezzi più bassi, oltre forse ai negozi Aldi o Dollari tedeschi di proprietà privata come dollaro generale. Ha detto che ciò si traduce in un calo della spesa pubblica e in una battaglia al rialzo per Walmart mentre cerca di crescere.

La sua valutazione della società è neutra e il suo obiettivo di prezzo è di $ 153.

Il CEO di Walmart, Doug McMillon Ha detto che un rivenditore può utilizzare l’inflazione come vantaggio competitivo. A metà novembre, McMillon ha detto alla CNBC,scatola di gracchiare“Che l’azienda taglierà i concorrenti e guadagnerà quote di mercato assorbendo alcuni dei maggiori costi di spedizione, manodopera e materiali piuttosto che superarli tutti sotto forma di aumenti di prezzo.

Quei commenti – e simili prima mirare – innescato un’ondata di vendita.

Walmart non ha ancora fornito una previsione per il prossimo anno, l’anno fiscale 2023. Gli analisti prevedono guadagni di $ 6,70 per azione su un fatturato di $ 588,36 miliardi per l’intero anno, rispetto a $ 6,42 su un fatturato di $ 571,45 miliardi per l’anno fiscale 2022.

Nei periodi di inflazione, gli acquirenti tendono a seguire un copione familiare: spendere di più per i rivenditori di valore. Usa coupon e pass per la pesca per vendere articoli scontati. Scambia con marchi più economici, come quelli per generi alimentari. Acquista pacchetti più piccoli. E salta gli articoli discrezionali, come una nuova maglietta o un gallone di gelato.

Krishnakumar Devi, capo dell’analisi strategica presso l’International Republican Institute, ha affermato che gli acquirenti hanno notato prezzi più alti e stanno iniziando ad adattarsi in alcuni di questi modi. Più del 90% dei consumatori ha dichiarato di essere preoccupato o molto preoccupato per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, secondo un sondaggio condotto da una società di ricerche di mercato all’inizio di gennaio su oltre 900 consumatori.

Secondo il sondaggio, il 67% dei consumatori a basso e medio reddito e quasi la metà dei consumatori ad alto reddito ha affermato di cambiare le proprie scelte di acquisto a causa dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Quasi la metà dei consumatori a basso e medio reddito afferma di cercare più vendite e offerte e un terzo afferma di ridurre i beni non essenziali.

Ha affermato che l’inflazione può anche portare a un’inversione dei modelli epidemici. Gli americani scambiavano cibi e bevande costosi, come una bistecca di alta qualità o un sostanzioso sugo per la pasta, per imitare l’esperienza del ristorante poiché avevano meno altri posti in cui spendere i loro dollari. Per ridurre l’esposizione al Covid, stanno standardizzando i viaggi in negozio e riempiendo cesti più grandi.

Nei prossimi mesi, ha affermato, i rivenditori potrebbero assistere alla “raccolta delle ciliegie” mentre gli acquirenti a corto di contanti si recano in molti negozi diversi in base ai prezzi di prodotti di base come latte, uova e carne.

Walmart ha perso guadagni azionari nell’ultimo anno. Le azioni della società sono scese del 7% negli ultimi 12 mesi, in ritardo di guadagni del 14%. Standard & Poveri 500 e guadagna il 2% da Fondo negoziato in borsa al dettaglio, A partire da martedì di chiusura.

Martedì le azioni Walmart hanno chiuso a $ 134,37, in rialzo di meno dell’1%. La capitalizzazione di mercato della società è di 372,73 miliardi di dollari.

Oltre ai risultati delle vacanze e agli effetti dell’inflazione, Chuck Groom, analista di vendita al dettaglio di Gordon Haskett, ha affermato di voler ascoltare le ultime notizie sugli sforzi di Walmart per fare soldi in nuovi modi. cercando di far crescere la sua attività pubblicitaria, Walmart Connect; servizio in abbonamento, Walmart+; e Attività di consegna, GoLocal.

Groom ha affermato che altri rivenditori sono usciti dalla pandemia più forti. Target ha conquistato più acquirenti con i suoi servizi in giornata, come il ritiro sul marciapiede e la consegna a domicilio da parte di Shipt. Sempre più americani si stanno unendo e rinnovando le iscrizioni a club di magazzino come il Sam’s Club di proprietà di Walmart, costco e La frase di BJ. e Deposito domestico e Louie Ha alimentato un ritrovato interesse per progetti di miglioramento domestico e paesaggistica.

Per quanto riguarda Walmart, ha detto, la giuria è fuori.

Investitori che “cercano di decodificare” Walmart è stato il vincitore in Covid? Walmart è meglio oggi di due anni fa? E non so se puoi davvero discuterne. “