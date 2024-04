La FAA richiederà maggiori agevolazioni per i controllori del traffico aereo

Mentre l'aereo JetBlue accelerava, un altro controllore gridò: “JetBlue 1554, fermati! JetBlue 1554, fermati!” L'aereo ha improvvisamente interrotto il decollo, ma è arrivato a 312 piedi dall'aereo del Southwest, secondo i rapporti preliminari sulla sicurezza della Federal Aviation Administration e le registrazioni esaminate dal Times, collocandolo a pochi istanti da un possibile incidente. Il controllore che ha consentito all'aereo della Southwest di attraversare la pista lo ha fatto senza previo coordinamento con l'altro controllore.

Il controllore che ha permesso all'aereo JetBlue di decollare era in addestramento, secondo un rapporto, e il controllore che ha permesso all'aereo Southwest di attraversare la stessa pista ha lavorato per più di due ore di fila, più a lungo di quanto raccomandato dalla FAA.

Il sistema progettato per avvisare i controllori di potenziali collisioni sulle piste, noto come ASDE-X, apparentemente non ha attivato l'allarme, secondo i rapporti relativi all'incidente.

L'altro incidente, che non era stato segnalato in precedenza, è avvenuto mercoledì all'aeroporto internazionale Kennedy di New York, quando un volo della Swiss International Airlines è stato autorizzato a decollare sulla stessa pista che altri quattro aerei avevano dovuto attraversare. L'aereo svizzero ha accelerato per 800 piedi lungo la pista prima che il pilota interrompesse il decollo, citando il “traffico sulla pista”, per evitare una potenziale collisione, secondo i rapporti di sicurezza e le registrazioni preliminari della FAA.

Il controllore che ha autorizzato il volo svizzero aveva chiesto all'altro controllore di far transitare i quattro aerei dopo il volo svizzero, ma il controllore finanziario ha invece ordinato agli aerei di transitare prima del volo svizzero.