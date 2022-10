Le azioni salgono per il terzo giorno consecutivo, Dow sale di 200 punti

Martedì le azioni sono aumentate per un’altra sessione, poiché gli investitori hanno valutato i rendimenti in calo e nuovi dati per ulteriori indizi sulla salute dell’economia statunitense. Wall Street è anche in attesa di dividendi dalle principali società tecnologiche.

Il Dow Jones Industrial Average è stato scambiato in rialzo di 334 punti, o dell’1,1%, dopo aver raggiunto più di 300 punti diverse volte durante la giornata. L’S&P 500 è salito dell’1,6% e il Nasdaq Composite è salito del 2,3%.

Le mosse di martedì si sono aggiunte ai forti rialzi visti nelle due sessioni precedenti. Lunedì, il Dow e l’S&P 500 sono aumentati di oltre l’1% ciascuno, mentre il Nasdaq è avanzato dello 0,9%. Venerdì, il Dow è salito di oltre 700 punti.

un diminuzione della resa Contribuito ai recenti guadagni. Il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è sceso di circa 12 punti base al 4,108%. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è finalmente sceso di 3 punti base al 4,468%.

Nel loro insieme, i movimenti del rendimento e dell’indice chiave sono segni che gli investitori stanno “raddoppiando le aspettative con l’allentamento della Fed”, ha affermato Cliff Hodge, chief investment officer di Cornerstone Wealth.

Hodge ha affermato che i dati economici di martedì sono anche un punto di speranza per gli investitori che cercano di cambiare rotta sull’aumento dei tassi di interesse mentre la banca centrale cerca di ridurre l’inflazione.

Lo ha mostrato l’indice S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City dei prezzi delle abitazioni pubblicato martedì I prezzi delle case sono scesi L’1,3% nelle 20 città principali studiate mese dopo mese ad agosto, ma è ancora il 13,1% in più rispetto a un anno fa. Indice di fiducia dei consumatori caduto anche luiindicando che le prospettive per l’economia sono peggiorate dopo due mesi di previsioni migliorate.

“Il mercato sta appena iniziando a ricevere qualche indicazione che i dati economici che vanno avanti potrebbero rallentare”, ha affermato Hodge. “Le ricadute da lì, forse, danno alla Fed un po’ più di spazio per respirare”.

Inoltre, i commercianti dettavano molti rapporti aziendali. Le azioni di General Motors e Coca-Cola sono aumentate rispettivamente dell’1,4% e del 2,5%, dopo aver registrato utili superiori alle attese. Xerox è scesa del 14,5% dopo che l’utile per azione è stato inferiore alla metà di quanto previsto.

Finora in questa stagione, le aziende hanno dimostrato che potrebbero fare meglio del previsto. I dati di FactSet mostrano che a partire da martedì mattina, il 71% delle società che hanno dichiarato di aver superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda l’utile per azione.

Le piattaforme Meta e Microsoft riportano mercoledì, seguite da Amazon e Apple giovedì. A causa delle sue dimensioni e capitalizzazione di mercato, è probabile che qualsiasi mossa porti avanti il ​​mercato.