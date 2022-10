James Gordon ammette i commenti “grezzi”, “brillanti” in Balthazar

Lascia un commento su questa storia Commento

James Gordon ha dovuto affrontare una scelta quando ha ospitato il primo episodio del suo “Late Late Show” la scorsa settimana, dopo che il proprietario di un ristorante di New York è diventato al centro di polemiche dopo averlo accusato di essersi comportato male con i suoi dipendenti. L’uomo divertente “Carpool Karaoke” ha avuto un po’ di entrambi, anche se ha ammesso di essere “scortese” e di fare un commento scortese a un server che ha portato a sua moglie un pasto preparato in modo improprio da Balthazar, come ha descritto il proprietario Keith McNally su Instagram. Il post della scorsa settimana.

“Se commetti un errore, devi assumerti la responsabilità”, ha detto Gordon all’inizio del suo programma CBS martedì mattina.

TL; Lo scorso lunedì sera è iniziato un riepilogo di DR del dramma che circonda l’ospite a tarda notte, il provocatoriamente famoso McNally, Annunciato su Instagram Ha bandito Gordon dal suo bistrot di Manhattan, Balthazar. Il ristorante ha descritto due casi in cui il comico avrebbe abusato del suo staff, incluso quando Gordon avrebbe urlato a un server per il cibo di sua moglie durante una recente visita. Frittata Di Tuorlo Non fatto come da istruzioni.

Gordon, ha detto McNally, ha restituito la frittata perché conteneva una piccola quantità di albumi. La cucina ha rifatto il piatto, ma lo ha rispedito con il lato sbagliato, spingendo Gordon a urlare. "Non puoi fare il tuo lavoro! Non puoi fare il tuo lavoro!" Gordon ha detto, secondo McNally, che ha citato la dichiarazione del manager sull'incidente. "Forse dovrei andare in cucina e prepararmi una frittata!"

Ore dopo il post iniziale di McNally, tutto sembrava copacetico quando Corden ha pubblicato delle scuse ed è stato accolto di nuovo.

Ma il silenzio non è durato a lungo: in un’intervista al New York Times pubblicata giovedì, Gordon sembrava negare le accuse. “Non ho fatto nulla di sbagliato a nessun livello”, ha detto, spingendo McNally a ricongiungersi al suo manzo. “Se fa un ulteriore passo avanti e si scusa con i 2 server che ha insultato, lo lascerò mangiare gratuitamente da Balthazar per i prossimi 10 anni”, ha scritto McNally.

Nel suo monologo di apertura martedì, Gordon ha offerto un resoconto della scena più innocente di quanto suggerito da McNally. Sua moglie ha notato che la frittata doveva essere fatta con tutti i tuorli d’uovo perché aveva una “grave allergia”, che hanno spiegato ai camerieri.

Gordon ha detto che a sua moglie è stato servito del cibo a cui era allergica e che l’hanno rispedito indietro senza alcuna soluzione. “Quando il suo cibo è arrivato in tavola sbagliato per la terza volta, nella foga del momento, ho fatto un commento sarcastico e scortese sul cucinarlo da solo”, ha detto. “È un commento di cui mi pento profondamente”.

Gordon ha anche spiegato la sua smentita iniziale di non aver fatto nulla di sbagliato, sottintendendo che aveva fatto qualcosa per riflettere l’incidente. “Perché non ho urlato, urlato o insultato nessuno… stavo andando in giro pensando di non aver fatto niente di male, ma la verità è che l’ho fatto”, ha detto. “Ho fatto un commento scortese ed era sbagliato. Era un commento indesiderato. È stato scortese con il server. READ La regina Elisabetta ha passato la notte in ospedale dopo che il suo viaggio in Irlanda del Nord è stato cancellato

Gordon ha detto di aver chiamato McNally e ha detto che pensava che avessero “chiarito l’aria … personalmente”. Ma, ha detto, “a quel tempo, la storia era uscita e le persone erano sconvolte”.

Il conduttore notturno, che lascerà il suo spettacolo di lunga data l’anno prossimo, ha lasciato intendere che potrebbe accettare McNally dall’offerta di un pasto gratuito.

“Adoro quel ristorante, amo il personale lì e spero di essere ammesso un giorno in modo che quando tornerò a New York, posso andarci”, ha detto. “E scusarti di persona, cosa che farò assolutamente.”

Più tardi nel corso della giornata, McNally ha riconosciuto il “gentile” mee culpa di Gordon e, di nuovo, tutti i pulcini sembravano sepolti. “Ci vuole un vero uomo per farlo”, ha scritto McNally Post Instagram di martedì pomeriggio. “In passato mi sono comportato molto peggio di Gordon, ma non sono abbastanza uomo per scusarmi”.

McNally ha detto di aver revocato il divieto a Corden di cenare da Balthazar e di averlo sostituito con uno per se stesso per scherzo. “Mi bandirò da Balthazar per 2 settimane”, ha scritto. “Le persone che vivono in case di vetro…”

Questa storia è stata aggiornata.