6 gennaio Mark Meadows collabora con gli investigatori

“Il signor Meadows è coinvolto nel comitato di selezione attraverso il suo avvocato”, ha detto il rappresentante democratico del Mississippi Benny Thompson, che ha presieduto il comitato. “Ha presentato gli atti al comitato e presto comparirà per la confessione preliminare. Il comitato ristretto si aspetta che tutti i testimoni, incluso il signor Meadows, forniscano tutte le informazioni richieste e il comitato ristretto ha il diritto legale di ottenerle. Il comitato procederà.

L’avvocato di Meadows, George Dervilliger, ha dichiarato alla CNN che c’era un’intesa tra le due parti su come lo scambio di informazioni stesse procedendo. Informazioni su come gestire le informazioni richieste da un team che potrebbero essere soggette a privilegi amministrativi.

“Fin dall’inizio, abbiamo lavorato a stretto contatto con il comitato di selezione e il suo staff per vedere se il signor Meadows può raggiungere un ostello che non gli richieda di rinunciare alla sua posizione esecutiva o perdere la sua posizione di alto livello alla Casa Bianca. “Apprezziamo l’apertura del comitato di selezione per ottenere risposte volontarie su argomenti non consensuali”.

L’accordo è stato approvato dopo che diverse fonti hanno riferito alla CNN che Meadows aveva mostrato la volontà di cooperare ed era entrato in una nuova posa con il gruppo. L’accordo è un passo significativo Una volta in una relazione interrotta Questo va avanti da mesi tra le due parti avanti e indietro.

Sebbene Meadows stia iniziando a impegnarsi più attivamente con la squadra, la domanda è fino a che punto coopererà pienamente e cosa proverà. Rivendicazione del privilegio amministrativo Secondo molte fonti, è ancora in equilibrio. L’accordo significa che al gruppo sarà impedito di perseguire il disprezzo criminale nei suoi confronti, sebbene questo percorso sia sempre possibile in quanto questo debole in avanti potrebbe essere temporaneo.

“È sbagliato dire che ha collaborato in una certa misura, ma non ha adempiuto pienamente al suo dovere e dovrebbe vedere cosa succede. Ma Meadows non vuole essere insultato”, dice una fonte che conosce il processo. CNN.

“Non è giusto, è giusto dire che non è un impiegato… e non vuole esserlo”, ha detto la fonte. “Ma quanto cooperi, quanto cooperi è una questione aperta. Ha fatto alcune cose… ma non ha adempiuto a tutti i suoi obblighi… e non è ancora chiaro quanto collaborerà”.

“Possiamo distinguere tra un blocco o un falso, e non pensiamo che sia quello che sta succedendo qui”, ha aggiunto la fonte.

Nelle ultime settimane, I membri del team hanno detto Molte delle domande che hanno su Meadows non hanno nulla a che fare con Trump, il che suggerisce che il panel è ancora aperto per discutere i termini di una possibile intervista.

Il democratico Pete Aguilar, che fa parte del comitato, ha detto alla CNN all’inizio di questo mese che Meadows potrebbe aver avuto una “piccola pretesa” di privilegio esecutivo in alcune conversazioni, ma ha sottolineato che il comitato aveva delle domande per lui. Era diretto al presidente”.

“Ha parlato di fermare elezioni libere ed eque, criticare e fermare i voti elettorali e il suo coordinamento con i funzionari della campagna elettorale su dispositivi personali. Non tutte queste questioni meritano privilegi. Sì”, ha aggiunto il Partito Democratico della California.

Un altro selezionatore dei Democratici del Maryland, Rep. Jamie Ruskin ha dichiarato alla CNN all’inizio di questo mese che “ci sono molte domande (per Madows) che non hanno nulla a che fare con Trump personalmente”.

Ma la questione di come il privilegio esecutivo di Meadows vacilli nella cooperazione con il comitato non ha impedito a nessuna delle parti, almeno per ora, di progredire nel loro impegno.

I membri del team, incluso Thompson, sono stati frustrati con Meadows per la sua mancanza di coinvolgimento nelle ultime settimane. Meadows ha persino violato la sua confessione davanti al comitato il 12 novembre, il che ha suggerito che il prossimo passo avrebbe portato il comitato ad avviare un procedimento penale contro di lui.

Prima del deposito programmato all’inizio di questo mese, Dervilliger ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che non avrebbe collaborato con il suo gruppo di clienti fino a quando i tribunali non si fossero pronunciati sulle rivendicazioni di Trump per i diritti esecutivi.

Ma il tono sembra essere cambiato negli ultimi giorni e i membri del team hanno indicato che chiariranno la situazione con Meadows questa settimana, forse già martedì.

“Mi aspetto soprattutto che ci sia un movimento a Mark Meadows, lo si saprà presto, il giorno dopo, i prossimi due giorni o giù di lì. Penso che la gente ne sarà felice”, ha detto il rappresentante repubblicano Adam Kinsinger a Morning Joe di MSNBC su Lunedì.

Il democratico Adam Schiff ha dichiarato allo Stato dell’Unione della CNN che il panel prenderà una decisione “questa settimana” sull’opportunità di nominare Meadows per accuse di oltraggio criminale per aver violato Sapona.

Aguilar ha detto alla CNN sabato che “c’è ancora una piccola finestra in cui (Meadows) può ancora conformarsi”.

“Quindi terremo d’occhio il calendario in arrivo questa settimana, e se il signor Meadows rispetta la sapona che gli è stata data, alcune di queste azioni potrebbero essere prevenute”, ha aggiunto Aguilar, riferendosi alla via dei criminali. Disprezzo che il Comitato avrà sempre un’opzione a sua disposizione.

