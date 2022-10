Il ministro dell’Energia saudita afferma che l’Arabia Saudita è una “giovane età matura” in lite con gli Stati Uniti

Il taglio della produzione di petrolio dell’OPEC+ ha portato allo scontro tra Stati Uniti e Arabia Saudita

L’Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono “alleati fermi” – Ministro

L’affluenza di Big Wall Street al vertice degli investimenti sauditi

RIYADH (Reuters) – Il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato martedì che l’Arabia Saudita ha deciso di essere “l’uomo maturo” di fila con gli Stati Uniti per le forniture di petrolio.

La decisione dell’OPEC+ guidata dall’Arabia Saudita di tagliare gli obiettivi di produzione di petrolio questo mese ha scatenato una guerra di parole tra la Casa Bianca e Riyadh in vista del forum FII (Future Investment Initiative) del regno, che ha attirato alti dirigenti aziendali statunitensi.

Il rapporto tra i due tradizionali alleati era già stato messo a dura prova dalla posizione dell’amministrazione Joe Biden sull’uccisione nel 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi e dalla guerra nello Yemen, nonché dai crescenti legami di Riyadh con Cina e Russia.

Interrogato al Forum FII su come rimettere in sesto il rapporto energetico con gli Stati Uniti dopo i tagli e con la scadenza del 5 dicembre per fissare un tetto previsto per il prezzo del petrolio russo, il ministro dell’Energia saudita ha detto: “Penso perché l’Arabia Saudita L’Arabia ha deciso di essere matura e di lasciar cadere i dadi”.

“Sentiamo ancora che sei ‘con noi o contro di noi’, quindi c’è spazio per ‘siamo con il popolo dell’Arabia Saudita’?”

Il ministro degli investimenti saudita Khalid al-Falih ha affermato in precedenza che Riyadh e Washington avrebbero superato la loro controversia “ingiustificata”, evidenziando le relazioni di lunga data tra aziende e istituzioni.

“Se guardi al rapporto con la parte delle persone, la parte istituzionale, il sistema educativo, guardi alle nostre istituzioni che lavorano insieme, siamo molto vicini e avremo chiuso con l’ultimo disaccordo che ritengo ingiustificato”, Egli ha detto.

Pur rilevando che l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono “forti alleati” a lungo termine, ha sottolineato che il regno è stato “molto forte” con i partner asiatici, inclusa la Cina, che è il più grande importatore di idrocarburi sauditi.

Il taglio dell’OPEC+ ha sollevato preoccupazioni a Washington sulla possibilità di un aumento dei prezzi della benzina in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre, poiché i Democratici cercano di mantenere il controllo della Camera e del Senato.

Biden ha promesso che “ci saranno conseguenze” per le relazioni degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita dopo la mossa dell’OPEC+.

La principessa Reema bint Bandar Al Saud, ambasciatrice del regno a Washington, ha dichiarato in un’intervista alla CNN che l’Arabia Saudita non è con la Russia e sta comunicando con “tutti in tutti i campi”.

[1/3] Il ministro dell’energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al Saud, parla alla conferenza Future Investment Initiative, a Riyadh, Arabia Saudita, il 25 ottobre 2022. REUTERS/Ahmed Yousry

“A proposito, va bene non essere d’accordo. Non siamo stati d’accordo in passato, siamo stati d’accordo in passato, ma l’importante è riconoscere il valore di questa relazione”, ha detto.

Ha aggiunto che “molte persone parlano di riformare o riconsiderare la relazione” e ha affermato che questa è una “cosa positiva”, poiché l’Arabia Saudita “non è il regno come lo era cinque anni fa”.

Piena partecipazione alla FII

Come gli anni precedenti, il Forum FII di tre giorni che si è aperto martedì ha visto un’enorme affluenza da Wall Street, così come da altre industrie con interessi strategici in Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio del mondo.

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase & Co., ha parlato della sua fiducia che l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti manterranno la loro alleanza di 75 anni.

“Non riesco a immaginare nessun alleato che sia d’accordo su tutto e non abbia problemi: lavorerebbero per risolvere il problema”, ha detto Dimon. “Sono soddisfatto che le persone di entrambe le parti stiano lavorando e che questi paesi rimarranno alleati in futuro e, si spera, aiuteranno il mondo a svilupparsi e crescere correttamente”.

La Fisheries Industries Conference è una presentazione del piano di sviluppo Vision 2030 del principe ereditario saudita per svezzare l’economia dal petrolio creando nuove industrie che offrono anche opportunità di lavoro a milioni di sauditi e per attrarre capitali e talenti stranieri.

Nessun funzionario dell’amministrazione Biden è apparso al forum martedì. Jared Kushner, uno dei principali aiutanti dell’ex presidente Donald Trump, che aveva buoni rapporti con il principe Mohammed, è emerso come un oratore in prima linea.

Il governo saudita ha investito 2 miliardi di dollari in una società fondata da Kushner dopo che Trump ha lasciato l’incarico.

Gli organizzatori della FII hanno affermato che l’edizione di quest’anno ha attirato 7.000 delegati, rispetto ai 4.000 dell’anno scorso.

Dopo il suo lancio inaugurale nel 2017, il forum ha rovinato un boicottaggio occidentale sull’omicidio di Khashoggi per mano di agenti sauditi. Si è ripreso l’anno successivo, attirando leader e aziende con interessi strategici in Arabia Saudita, dopo di che la pandemia ha colpito il mondo.

