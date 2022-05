La Corea del Nord annuncia per la prima volta un caso positivo di coronavirus

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

La scoperta della sottovariante BA.2 omicron del coronavirus nella capitale, Pyongyang, è uno sviluppo preoccupante per un Paese con un sistema sanitario fragile e Si prepara una crisi umanitaria E rimane uno dei due paesi al mondo che non ha gestito nessuno dei due Corona virus Vaccini.

La Corea del Nord ha finora confermato di non avere casi positivi, sebbene molti esperti abbiano messo in dubbio la veridicità di questa affermazione. Tuttavia, l’annuncio rileva che le circostanze di questo focolaio giustificano l’accettazione pubblica.

La Corea del Nord è già stata sottoposta a un rigido blocco dell’epidemia, vietando turisti, diplomatici, operatori umanitari e la maggior parte del commercio via terra con la Cina. Giovedì, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha rafforzato i controlli alle frontiere, ordinando la chiusura di tutte le città e province. I media statali hanno descritto l’epidemia come “l’emergenza nazionale più grave”.

Nelle ultime settimane, i media statali della Corea del Nord hanno ripetutamente messo in guardia contro l’adozione di maggiori precauzioni per il virus COVID-19 a causa dell’epidemia lungo il confine con la Cina e hanno esortato il pubblico a “rafforzare gli sforzi antiepidemici in preparazione alla prolungata emergenza”.

“Ciò che è più pericoloso per noi del virus è la paura non scientifica, la mancanza di fiducia e la forza di volontà”, ha affermato Kim dai media statali.

Jo Myung-hyun, ricercatore presso l’Asan Institute for Political Studies di Seoul, ha affermato che, sebbene questo non sia il primo caso di coronavirus in Corea del Nord, potrebbe aver offerto a Kim l’opportunità di sottolineare i suoi sforzi per controllare il virus – soprattutto visti i rapporti che già ruotano attorno alla chiusura di Pyongyang.