Thai Smile Airways si scusa per l’alterco virale a bordo

Un video di passeggeri che litigano su un volo su un sedile reclinabile è diventato virale mercoledì, spingendo la compagnia aerea a scusarsi formalmente il giorno successivo.

Nel video si vede un passeggero maschio che discute verbalmente con un numero crescente di uomini. Sebbene uno dei membri dell’equipaggio cerchi di calmare il gruppo agitato, si fa da parte una volta che gli uomini diventano fisicamente aggressivi. Mentre i passeggeri guardano, l’uomo solitario cerca di difendersi dall’ondata di attacchi del gruppo di uomini intorno a lui.

Il volo Bangkok-Kolkata ha avuto luogo martedì e la clip dell’incidente è stata caricata in precedenza Saurab Sinha Mercoledì. Al momento della stesura di questo articolo, il video ha oltre 3 milioni di visualizzazioni e 6.200 Mi piace.

Poco dopo che il video è diventato virale, la Thai Smile Airways si è scusata tramite l’account Twitter dell’India, @Thysmail India.

Sia l’Ufficio per la sicurezza dell’aviazione civile indiana che la Direzione generale dell’aviazione civile hanno richiesto dettagli a Smile Airways in relazione all’alterco, ma la natura della compagnia aerea straniera e lo stato di registrazione, la Thailandia, hanno sollevato la questione della giurisdizione.

L’alterco si è verificato dopo che l’unico passeggero maschio nel sedile 37C si è rifiutato di alzare il sedile secondo le istruzioni di sicurezza dell’equipaggio mentre l’aereo si stava preparando per il decollo, secondo i rapporti. Tempi dell’India. Sebbene i membri dell’equipaggio abbiano avvertito che le azioni dell’uomo sarebbero state riferite al pilota, il passeggero ha giustificato il suo rifiuto affermando di avere mal di schiena e ha spinto l’equipaggio di volo, rispondendo: “Beh, dimmi [the pilot]. Non ho paura.” I passeggeri nei posti 38A, B e C hanno affrontato l’uomo per il suo comportamento, che ha portato a un litigio fisico.

Di conseguenza, il volo è stato ritardato ma “è continuato normalmente” dopo che i passeggeri coinvolti si sono calmati, ha detto la compagnia aerea. Tuttavia, i passeggeri sono stati tenuti sotto sorveglianza e al passeggero 37C è stato negato l’alcol.

I passeggeri in 37A e B hanno avuto la possibilità di cambiare posto, ma hanno rifiutato. Secondo la compagnia aerea, nessuno è rimasto ferito.

