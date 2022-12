Le scelte NFL della settimana 17 di Briscoe: Bills ha battuto Bengals in un thriller ad alto punteggio, Packers mantiene vive le speranze di playoff

Finalmente è successo. Mi ci sono volute 16 settimane, ma alla fine ho ottenuto la mia tripla corona.

Ho superato gli esami ATS CBSSports.com Scelte esperte, così come le mie scelte dal vivo e le mie migliori scommesse.

Record: 13-3 ATS, 12-4 dritto e 5-1 La mia migliore scommessa come parte del podcast “Big Six NFL”. Questo porta i miei record stagionali a 149-90-1, 114-117-9 ATS e 52-37-5 con le mie migliori gare.

Quindi, dopo due settimane orribili, ho risposto con il meglio dell’anno. Continuiamo la serie positiva.

Giovedì, 20:15 ET (Video Amazon Prime)

Partita speciale | Tennessee Titans contro Dallas Cowboys

Sebbene questo gioco sia leggero per i Titans, i Cowboys hanno ancora un tiro esterno al primo posto nella NFC. I Titans sono nei guai in questo momento con Malik Willis come quarterback. I Cowboys avevano alcuni problemi difensivi, ma questo non aveva importanza in questo. I cowboy rotolano.

Selezione: Cowboy 33, Titani 20

Domenica, 13:00 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Atlanta Falcons contro Arizona Cardinals

Questo gioco è stato uno dei pochi giochi che non avevano alcun significato associato ai playoff. L’Arizona sta uscendo da una dura sconfitta casalinga contro i Bucs mentre perde anche contro i Falcons Corvi Sulla strada. È un lungo raggio per una squadra che sta giocando per niente, quindi dammi Desmond Ridder per ottenere la sua prima vittoria NFL da titolare.

Selezione: Falconi 25, Cardinali 17

Domenica, 13:00 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Detroit Lions contro Chicago Bears

I leoni subiranno gravi perdite Ghepardi, quando gli orsi suonano la corda. Detroit ha bisogno di vincere per fare la postseason. La scorsa settimana è stata pessima contro i Panthers, ma tornare a casa contro i Bears dovrebbe rimetterla in carreggiata. I leoni vincono sulla scia di un forte attacco.

Selezione: Leoni 31, Orsi 23

Domenica, 13:00 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | Houston Texans contro Jacksonville Jaguars

Questo gioco non è praticamente niente per i giaguari, quindi possono far riposare alcuni ragazzi. I texani hanno giocato bene e tradizionalmente giocano bene contro i giaguari, battendoli all’inizio di quest’anno. Anche così, penso che Jacksonville troverà un modo per tirare fuori una partita ravvicinata.

Selezione: Giaguari 24, texani 21

Domenica, 13:00 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | Kansas City Chiefs contro Denver Broncos

I Broncos giocano regolarmente a giochi di strada e giocano per qualsiasi cosa. Kansas City ha ancora una possibilità al primo posto nella conferenza. Anche i Broncos sono allo sbando dopo aver licenziato l’allenatore Nathaniel Hackett. Non credo che abbiano ricevuto la motivazione dell’allenatore licenziato qui. I Chiefs li spazzeranno via mentre Russell Wilson continua a lottare.

Selezione: Capi 33, Broncos 10

Domenica, 13:00 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | New England Patriots contro Miami Dolphins

Il vincitore di questo gioco controllerà il suo destino nei playoff, rendendolo un gioco enorme per entrambi. I Dolphins hanno perso quattro volte consecutive mentre i Patriots ne hanno perse due dure nelle ultime due settimane. Entrambi i reati hanno faticato di recente e Miami sarà senza Dua Tagovailoa a causa di una commozione cerebrale. Inizierà Teddy Bridgewater. È importante. I Patriots vinceranno.

Selezione: Patrioti 24, Delfini 20

Domenica, 13:00 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | New York Giants contro Indianapolis Colts

I Giants hanno bisogno di una vittoria per raggiungere i playoff, e questa è la loro migliore possibilità contro una squadra di Colts povera che gioca in una settimana breve. I Colts non hanno ottenuto nulla da Nick Foles come quarterback, il che non dà loro molte speranze qui. Dietro un buon sforzo difensivo i Giants la vinceranno e andranno ai playoff.

Selezione: Giants 28, Colts 13

Domenica, 13:00 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Filadelfia Eagles contro Santi di New Orleans

Gli Eagles stanno ancora cercando di bloccare la testa di serie, ma potrebbero essere ancora senza Jalen Hurds. Ciò segnerebbe un’altra partita per Gardner Minshu. I Saints giocano una serie di partite in trasferta dopo aver vinto Marroni. La difesa ha giocato bene in quello, ma è stato un grande attacco. Gli Eagles tornano in pista dopo una sconfitta contro Dallas e mettono fine alle scarse possibilità di playoff dei Saints.

Selezione: Aquile 28, Santi 17

Domenica, 13:00 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Tampa Bay Buccaneers contro Carolina Panthers

È probabile per il titolo di divisione. Se i Bucks vincono, vincono la divisione. Se i Panthers vincono e vincono la prossima settimana, vincono. Carolina sta giocando a calcio meglio dei Bucks in questo momento, ma è un punto difficile contro Tom Brady in trasferta. Anche così, penso che Carolina userà la partita di 300 yard contro i Lions per vincere questa partita. I Panthers hanno vinto a sorpresa.

Selezione: Pantere 23, Bucks 22

Domenica, 13:00 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Comandanti di Washington contro Cleveland Browns

I comandanti devono vincere per fare i playoff. I marroni vengono rimossi. Mentre la difesa di Washington presenta un grosso problema, l’attacco di Cleveland ha poco a che fare con Deshaun Watson. Dai un’occhiata a Washington su una scarsa difesa di Cleveland con Brian Robinson Jr. Lo vincono e arrivano alla postseason.

Selezione: Generali 23, Browns 21

Domenica, 16:05 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Las Vegas Raiders contro San Francisco 49ers

I Raiders giocano il prossimo anno dopo aver perso contro gli Steelers, mentre i 49ers possono ancora spingere per la seconda testa di serie. Derek Carr è stato pessimo contro Pittsburgh, e questa difesa dei 49ers è speciale. Cerca i 49ers per continuare a vincere con Brock Birdie e quella grande difesa.

Selezione: 49ers 27, Raiders 19

Domenica, 16:05 ET (Fox, fubo TV)

Partita speciale | Seattle Seahawks contro New York Jets

È stata una strada lunga e difficile per i Jets, che non hanno giocato bene. Mike White tornerà in questo come quarterback contro una difesa di Seattle in difficoltà. Geno Smith non ha giocato bene nelle ultime settimane ei Jets sono una difesa tosta. Con il ritorno di White, i Jets troveranno la strada per una vittoria ravvicinata.

Selezione: Jet 24, Seahawk 20

Domenica, 16:25 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | Green Bay Packers contro Minnesota Vikings

È una grande partita per i Packers. Se vincono, diventano una squadra di playoff. I vichinghi hanno ancora una possibilità al primo posto nella conferenza. Ma la sopravvivenza ispira più di un seme. I Packers hanno perso contro i Vikings all’inizio di quest’anno, ma penso che Aaron Rodgers sarà in campo contro una pessima difesa dei Vikings. I Packers vincono.

Selezione: Packer 31, Vichinghi 24

Domenica, 16:25 ET (CBS, Fondamentale+)

Partita speciale | Los Angeles Chargers contro Los Angeles Rams

I Rams stanno ottenendo una vittoria impressionante contro i Broncos, ma è un grande passo avanti in termini di rivalità. I Chargers hanno conquistato un posto nei playoff, quindi la loro motivazione è ora in fase di semina. Anche così, devono mostrare più offesa per prepararsi alla postseason. Penso che lo facciano qui.

Selezione: Caricatori 30, arieti 21

Domenica, 20:20 ET (NBC, fubo TV)

Partita speciale | Baltimore Ravens contro Pittsburgh Steelers

Gli Steelers sono ancora vivi, ma a malapena, spingendo i Ravens per un titolo di divisione. Baltimora non ha ancora molto attacco, ma la difesa sta giocando bene. Gli Steelers hanno vinto tester Un touchdown dell’ultimo minuto per ravvivare le loro speranze. Questa sarà una partita difensiva a punteggio basso dato che i Ravens stanno vincendo in ritardo.

Selezione: Raven 19, Steelers 17

Lunedì, 20:15 ET (ESPN, fubo TV)

Partita speciale | Cincinnati Bengals contro Buffalo Bills

Questa è la partita della settimana in cui si affrontano due delle migliori squadre della NFL. I Bills giocano in trasferta uno dopo l’altro, ma hanno un giorno libero in più, il che aiuta. Entrambe le squadre possono segnare in possesso, il che significa che potrebbe essere una sparatoria. Andrò con Josh Allen per ottenere il meglio contro Joe Burrow.

Selezione: Bill 34, bengalesi 31