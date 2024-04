Come Phish ha trasformato la sfera privata di Las Vegas nel visualizzatore musicale definitivo

Phish at the Sphere sarebbe sempre stato molto diverso rispetto alla residenza di apertura degli U2 nella coinvolgente sede di Las Vegas. Entrambe le band sono note per spingere oltre i confini degli spettacoli dal vivo. Ma raramente si sono avvicinati allo stesso modo. Sphere, composto da 40 show, è stato uno spettacolo rock raffinato e stravagante con scalette (quasi) identiche per tutto il tempo. The Sphere era la tela perfetta per far apparire rock star come Bono e The Edge non solo più grandi della vita, ma anche più grandi.

Al contrario, Phish suona solo quattro spettacoli e non ha intenzione di ripetere nemmeno una canzone. Sulla base di recenti interviste, Abigail Rosen Holmes, co-direttrice creativa dello show, non voleva rischiare di esagerare con le immagini; Il suo obiettivo è sempre stato quello di mantenere l'attenzione su Phish e sulla musica, utilizzando allo stesso tempo lo schermo LED da 160.000 piedi quadrati di Sphere per migliorare i brani, senza distrarli. “Volevamo assolutamente sfruttare al massimo la stanza e anche supportare Phish nel fare ciò che Phish sa fare meglio,” ho detto Washington Post. Ciò che i Phish sanno fare meglio è suonare, improvvisare e mostrare il livello successivo di musicalità del gruppo.

Trey Anastasio dei Phish durante uno degli spettacoli di dicembre della band al Madison Square Garden. Fotografia di Chris Welsh/The Verge

Ma questo accadeva prima della prima notte, quando Holmes e Fish erano i protagonisti principali Trey Anastasio Abbiamo mantenuto la bocca chiusa riguardo a ciò che lo spettacolo includerà, oltre a dire che le quattro serate saranno a tema. Ora, la première è nei libri ed è andata avanti senza intoppi. I fan presenti sembravano ipnotizzati dall'esperienza, e quelli in diretta da casa hanno salutato la prima serata come uno dei migliori spettacoli Phish che avessero mai sentito, anche se non hanno potuto sperimentare tutta l'immersione dal vivo. Le immagini che coprivano l'enorme schermo della Sfera erano adeguatamente allettanti ma mai eccessive.

Questa mattina, mentre le legioni di Phish si riposavano a Las Vegas per il secondo round di stasera, ho parlato con la troupe dello show scorso Il co-direttore creativo Jean-Baptiste Hardouin e la produttrice Danielle Jean. Entrambi lavorano presso Moment Factory con sede a Montreal. Sfoglia i progetti dell'aziendaÈ subito chiaro che Hardoin and Co. si sente a proprio agio lavorando in spazi unici. Hanno già fatto cupole. Ma quattro serate di Phish at the Sphere hanno richiesto molta preparazione e percezioni abbastanza flessibili da tenere il passo con una canzone di 10 minuti che improvvisamente si è allungata fino a 25 minuti.

“Era molto chiaro cosa fare e cosa non fare con la band”, ha detto Hardwin. “Phish ha lavorato più che mai con la creatività visiva. È stato interessante aprire insieme questo percorso ed esplorarlo.” Quattro spettacoli molto diversi rappresentavano una sfida ardua – gli U2 suonavano lo stesso programma ogni sera – e lui non era presente Tonnellate Dal tempo trascorso tra l'annuncio della gara della Sfera in autunno e gli spettacoli di questa settimana. “Abbiamo dovuto reinventare la nostra pipeline di produzione”, mi ha detto Jin. “Così ci siamo rivolti al nostro team di innovazione per vedere come potevamo sfruttare alcune tecnologie per creare contenuti a un ritmo più rapido.”

“Abbiamo iniziato con l'idea di realizzare il 70% delle scene pre-renderizzate, che sono realizzate in modo tradizionale con CG e tutto il resto, e il 30% in tempo reale utilizzando Unreal Engine e Tacca “E un po’ di intelligenza artificiale”, ha detto Jin. Quando iniziarono gli spettacoli, quell’equilibrio cominciò ad assomigliare più a 50/50. Dopotutto si tratta di phishing e la limitazione non funziona esattamente per i video pre-renderizzati. “In effetti, ora stiamo riproducendo contenuti in tempo reale con una risoluzione di 16K x 16K, cosa che crediamo non sia mai stata fatta prima”, ha detto Jin.

Alcuni momenti Ieri sera mi è sembrato di guardare enormi versioni di vecchi filmati da Winamp o iTunes. Altri hanno portato la folla dentro Scene complesse e abbaglianti. "Questo posto è molto teatrale", ha detto Hardwin. "A volte, inserisci un bellissimo ambiente e le persone sono circondate da quell'ambiente. Non devi essere troppo pignolo riguardo ai movimenti e alle cose che accadono, devi solo lasciare loro un po' di tempo per godersi la musica. Ci saranno sempre persone che si aspettano di più, ma devi anche tenere presente che una buona percentuale di questo pubblico sarà sotto l'influenza qualcosaE puoi solo spingere i loro sensi fino ad un certo punto. La Sfera è IMAX sotto steroidi. Può essere molto, anche quando sei completamente sobrio.

Una cupola piena di visualizzazioni Winamp? Voglio andare là. Foto: copertura in diretta A volte si tratta solo di allestire una scena e lasciare che le persone apprezzino la musica, afferma il co-direttore creativo Jean-Baptiste Hardouin. Foto: copertura in diretta

Il team ha avuto la possibilità di vedere in anteprima come apparirà il display allo Sphere di marzo. Ma la loro collaborazione personale è iniziata molto prima: Anastasio Raccontare Stampa associata Ha incontrato per la prima volta Holmes per la pianificazione anticipata a giugno. Secondo Hardouin, ci furono incontri anche a Montreal e New York City. Anche quando sono separati, Holmes, Hardwin e Anastasio comunicano frequentemente (spesso ogni giorno) per discutere della direzione artistica, del design del palco e delle luci, delle potenziali scalette per ogni serata e così via.

C'è solo una palla a grandezza naturale. Ma è stata creata una versione ridotta allo scopo di stabilizzare il mix sonoro altamente direzionale, che è gestito dal tecnico del suono di Phish, Garry Brown. Raccontare Washington Post che Phish avrebbe “un paesaggio sonoro molto più ampio di quello degli U2”.

I fan dei phishing avranno altre tre notti così. Foto: copertura in diretta Moment Factory ha utilizzato Unreal Engine e Notch per molte animazioni. Foto: copertura in diretta

Moment Factory ha anche costruito una piccola cupola per la visione sperimentale nella sua base di Montreal. Quando gli artisti e i designer dell'azienda non sono presenti, trascorrono lunghe ore nella realtà virtuale, lavorando con una rappresentazione digitale della Sfera per provare come apparirebbero i loro rendering e set CGI da ogni angolo dello spazio. "Per quanto possiamo prepararci per uno spettacolo come questo, non c'è modo di vedere il risultato prima che accada in tempo reale", ha detto Jin. Leggere e rispondere a questa atmosfera è il luogo in cui l'animazione irrealistica e potenziata dai tagli può dimostrare il suo valore. Il team può aumentare o diminuire le cose come desiderato. "Sapevamo che potevamo adattarci a come ci sentivamo nella stanza in quel momento specifico."

Finora, The Sphere ha avuto solo due band sul palco. Dead and Company compirà 3 anni il mese prossimo. Ho chiesto a Hardwin il suo consiglio a chiunque abbia la fortuna di sognare un futuro evento lì. La sua risposta è stata semplice. “Prova le cose”, ha detto. “È un nuovo modello per le esperienze dal vivo, le performance musicali, ecc. Alcune cose erano sfide nel processo creativo. Non siamo abituati a tali ambienti.” [and considered things like] Le persone soffriranno di cinetosi? È molto veloce? Non è abbastanza coinvolgente? Il mio consiglio è di provare.”

Le restanti tre notti di Phish allo Sphere possono essere trasmesse in streaming dal vivo Dal sito della band. Se sei interessato solo all'aspetto audio, SiriusXM trasmetterà in streaming ogni spettacolo il giorno successivo Stazione del pesce Domenica lo spettacolo finale sarà trasmesso in diretta streaming.