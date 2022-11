Il regista di “Chicago Fire Show” Derek Haas se ne va – “FBI: International”

#OneChicago sta perdendo un membro principale.

Derek Haas, che è attualmente il regista dello spettacolo in entrambe le NBC Incendio di Chicago e CBS’ FBI: InternazionaleE il Entrambi gli spettacoli se ne vanno quando concludono le loro stagioni in corso, sito gemello diverso rapporti.

“Anche se lascerò la Wolf Entertainment l’anno prossimo per concentrarmi sulla creazione di nuovi spettacoli, sono pienamente impegnato a fornire episodi straordinari di Incendio di Chicago E il FBI: Internazionale “Fino alla fine delle stagioni in corso”, ha detto Haas in una nota.

Haas ha continuato: “Ha imparato tutto quello che so sulla narrazione, il ritmo, i personaggi, i valori della produzione, assumendo i migliori attori, cast e troupe da Dick Wolff e Peter Jankowski, e per quanto sia difficile lasciare un posto che ami e non vedi l’ora di costruendo il mio marchio nell’intrattenimento, incluso il supporto straordinario di Universal Television, NBC e CBS.

Lo scrittore/produttore è stato determinante sia in #OneChicago che FBI universi per un decennio. co-creare Incendio di Chicago nel 2012 e ha contribuito a sviluppare i suoi sottoprodotti Chicago BD E il Chicago MedAttualmente sta producendo tutti e tre gli spettacoli. È anche il creatore e produttore esecutivo di FBI spin off FBI: Internazionale.

Nessuna parola ancora su chi prenderà il sopravvento FBI: Internazionale dopo l’uscita di Haas. (Lui lei Ha ottenuto il rinnovo di due stagioni dalla CBS a maggio, quindi dovrebbe già tornare per una terza stagione.) Nel frattempo, Andrea Neumann sta ancora lavorando come co-protagonista nello show. Incendio di ChicagoAttualmente sta mostrando la sua undicesima stagione sulla NBC.

La partenza di Haas arriva dopo molte altre importanti uscite, tra cui Chicago BD Jesse Lee SofferE il Chicago Med Brian T E il FBI: I più ricercati Julian McMahon.

