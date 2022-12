Henry Cavill nei panni di Superman, James Gunn che scrive un nuovo riavvio

Solo tre settimane dopo aver annunciato che luiDi nuovo nei panni di SupermanHenry Cavill è stato costretto a rivelare che dopotutto non interpreterà il personaggio in futuro.

Invece, The Man of Steel verrà riavviato in un nuovo film scritto dal co-presidente dei DC Studios James Gunn, con l’iconico supereroe da giovane.

Gunn ha annunciato su Twitter Lui e il suo partner di produzione Peter Safran annunceranno i primi progetti in una nuova lista di produzioni DC all’inizio del 2023. “Tra quelli in lista c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman , quindi Henry Cavill non interpreterà il personaggio”, ha detto John.

In risposta alle domande dei fan, Gunn lo ha rivelato Sta scrivendo il film (Ed è stato “per un po’”), cioè Non sarebbe una storia sulle originie che non dispone ancora di un gestore degli allegati.

Cavill ha scritto di questa svolta improvvisa nelle sue fortune su instagram. “È una triste notizia per tutti. Ha detto prima di farmi una leggera frecciatina Prendi decisioni disordinate Alla Warner Bros. Negli ultimi mesi ha lavorato alla fusione con Discovery e rilancia il cinema e la TV DC sotto Gunn e Safran. Dopo aver chiesto allo studio di annunciare il mio ritorno in ottobre, ha accettato [Gunn and Safran’s] Cavill ha scritto: “Assumere, questa notizia non è delle più facili, ma questa è la vita”.

“Un cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un mondo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo buona fortuna e la più felice delle fortune.”

Cavill aveva già postato sul suo ritorno al ruolo Adamo nero La superstar Dwayne Johnson ha convinto la Warner Bros. permettendo a Cavill di apparire Scena dopo i titoli di coda per il suo film. Secondo quanto riferito, Cavill ha anche girato un cameo per il prossimo anno Scintillama non è certo che questo verrà utilizzato ora nel film.

È stato anche annunciato di recente Cavill non è più il protagonista dell’adattamento televisivo di successo di Netflix il mago; Sarà sostituito da Liam Hemsworth. In questo caso, la decisione sembra essere di Cavill. Alcuni hanno ipotizzato Metti da parte Geralt di Rivia per tornare al ruolo di Clark Kent, mentre altri hanno ipotizzato una divergenza di opinioni con la showrunner Lauren Hisrich.

sottolineò Gunn che potrebbe esserci spazio per Cavill nei futuri progetti dei DC Studios, anche se non ha specificato se questo sarebbe un personaggio diverso o una versione alternativa di Superman (simile al ritorno congiunto di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di Batman in Scintilla). “Abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry e siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità di lavorare insieme in futuro”, ha detto John.

disse anche Giovanni che lui e Safran si sono incontrati con Affleck con l’obiettivo che Bruce Wayne assumesse la guida del progetto DC. “Ben si è incontrato ieri proprio perché vuole dirigere e noi vogliamo che diriga lui; dobbiamo solo trovare il progetto giusto”, ha twittato Gunn.

Ma non ha fornito alcuna indicazione sullo stato dell’altro progetto di Superman che era in fase di sviluppo alla Warner Bros.: un film su un Superman nero scritto da Ta-Nehisi Coates e prodotto da JJ Abrams. Secondo The Hollywood ReporterQuesto progetto non è stato influenzato dal nuovo film di Gunn e Coates sta ancora lavorando alla sceneggiatura.

Prima di annunciare la notizia di Superman, mercoledì Gunn è andato su Twitter per spazzare via un rapporto secondo cui la versione di Batman del regista Matt Reeves e della star Robert Pattinson sarà incorporata nel più ampio universo DC. “Non è affatto vero” Egli ha detto.

Sono stati mesi turbolenti per le produzioni DC come nuovo CEO di Warner Bros. Il creatore di Discovery David Zaslav sta eseguendo i progetti e installando Gunn e Safran con il mandato di consolidare e riavviare i film e la TV DC. Si dice completo Il film di Batgirl è stato accantonatoE recentemente, un terzo film di Wonder Woman diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot è stato cancellato.