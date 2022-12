La Banca centrale europea alza i tassi di interesse e si aspetta grandi aumenti in futuro mentre annuncia un piano per ridurre il bilancio

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde partecipa a un’audizione della commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo il 28 novembre 2022 a Bruxelles, in Belgio.

Nella riunione di giovedì, la Banca centrale europea ha optato per un aumento dei tassi più contenuto, portando il tasso di riferimento dall’1,5% al ​​2%.

Ha anche affermato che dall’inizio di marzo 2023 inizierà a ridurre il proprio bilancio di 15 miliardi di euro ($ 16 miliardi) in media al mese fino alla fine del secondo trimestre del 2023.

Ha affermato che annuncerà maggiori dettagli sulla riduzione delle partecipazioni del suo programma di acquisto di attività (APP) a febbraio e che rivaluterà regolarmente il ritmo del declino per assicurarsi che sia in linea con la sua strategia di politica monetaria.

L’aumento del tasso di interesse di 50 punti base ampiamente previsto è il quarto aumento della banca centrale quest’anno.

Lui lei È aumentato di 75 punti base in ottobre settembre e di 50 punti base a luglio, lasciando i tassi fuori dal territorio negativo per la prima volta dal 2014.

L’euro è passato da una perdita dello 0,5% rispetto al dollaro allo 0,4% dopo l’annuncio, ma le azioni europee dello Stoxx 600 sono scese del 2,4%.

“Il Consiglio direttivo decide che i tassi di interesse dovranno ancora aumentare significativamente a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente contenuti da garantire un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine”, ha affermato la BCE in una nota.

La banca centrale ha affermato che sta lavorando sulle aspettative di inflazione che sono state “riviste in modo significativo al rialzo” e si aspetta che l’inflazione rimanga al di sopra del suo obiettivo del 2% fino al 2025.

Ora prevede che l’inflazione media sarà dell’8,4% nel 2022, del 6,3% nel 2023, del 3,4% nel 2024 e del 2,3% nel 2025.

Tuttavia, vede la recessione nella regione come “relativamente di breve durata e poco profonda”.

Ciò avviene dopo che gli ultimi dati sull’inflazione per la zona euro hanno mostrato un leggero rallentamento dell’inflazione Il prezzo sale a novembresebbene il tasso sia ancora al 10% annuo.

In una conferenza stampa dopo l’annuncio, la presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato ad Annette Weisbach della CNBC: “Uno dei messaggi chiave, oltre all’aumento, è indicare che non alzeremo ulteriormente i tassi di interesse, come abbiamo detto prima, ma che abbiamo visto oggi che i tassi di interesse dovranno ancora salire parecchio, a un livello costante”.

“È abbastanza chiaro che sulla base dei dati che abbiamo al momento, una rincorsa significativa a un ritmo costante significa che dobbiamo alzare i tassi in media di 50 punti base per un po’”, ha detto.

Per quanto riguarda l’annuncio della stretta quantitativa, ha affermato che la BCE vuole seguire principi prevedibili e misurati.

La decisione della banca centrale di ridurre in media 15 miliardi di euro nella sua applicazione su un periodo di quattro mesi ha rappresentato circa la metà dei recuperi in quel periodo di tempo e si è basata sui consigli del team di mercato e di tutte le banche centrali e altri funzionari coinvolti in il processo decisionale. Lagarde ha spiegato.

“Sembra essere un numero appropriato per normalizzare il nostro bilancio, tenendo presente che lo strumento principale è il tasso di interesse”, ha affermato.

Mercoledì la Federal Reserve americana Il suo prezzo principale è aumentato Di 0,5 punti percentuali, lo ha fatto Banca d’Inghilterra E il Banca nazionale svizzera Giovedì mattina.

“A differenza della BoE, questo è un rally da falco, dato il linguaggio utilizzato [quantitative tightening] e una data di inizio finale”, hanno affermato gli analisti di BMO Capital Markets.

Tuttavia, hanno notato che la BCE era in ritardo rispetto alle altre banche centrali nel tagliare il proprio bilancio e che il reinvestimento nell’ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica sarebbe continuato.

“Il linguaggio del comunicato è pragmatico e la Banca lascia aperto il percorso QT”, hanno scritto in una nota.