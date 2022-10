Crimine nella metropolitana di New York: Strabangers fuggono da un treno dopo che i passeggeri hanno usato spray al peperoncino in una rissa a Union Square

Union Square, Manhattan (WABC) – Il servizio ferroviario è ripreso dopo che lo spray al peperoncino è stato utilizzato durante una rissa in un vagone della metropolitana alla stazione di Union Square.

L’incidente è stato denunciato venerdì mattina intorno alle 10:00.

La polizia afferma che l’incidente ha spinto i passeggeri a cercare di fuggire dal treno e dalla stazione.

La polizia dice che un uomo di 77 anni era seduto sul treno R in direzione sud quando è stato spruzzato al peperoncino durante un attacco non provocato.

Poi il sospetto, un uomo, è fuggito dalla stazione di polizia.

La vittima è stata portata al Bellevue Hospital, dove dovrebbe vivere.

Non sono stati effettuati arresti e le indagini sono in corso.

Il portavoce dell’MTA Michael Cortez ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Dopo una breve sospensione del servizio sulle linee che servono Union Square a causa della risposta del FDNY e del NYPD a quella stazione, il servizio regolare è ripreso. La causa dell’incidente che ha portato a questa risposta sembra essere isolata”.

