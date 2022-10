È Mordor, altri problemi nel trailer di New York per il finale di Episodes of Power della prossima settimana

Non è mai successo niente di buono nella Terra di Mezzo mentre qualcuno indossava uno di quei cappelli spinosi. immagine dello schermo : Youtube

Manca solo una settimana alla fine della prima stagione dell’Amazon Contest Signore degli Anelli risulta, anelli di forza—Dove abbiamo una buona autorità, “Tutto. Verrà. Si aprirà”. Questa non è una fonte meno precisa del nuovo trailer che è appena stato rilasciato per l’episodio finale della prima stagione dello show. che è stato pubblicato oggi sul chain board di New York Comic Con.

Rimorchio finale di stagione | Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere | Primo video

Il dipinto di Saeed era un affare di recente costellato di stelle, come membri del cast Cynthia Addai Robinson Nazanin Bunyadi Carlo Edwards Leon Wadham Benjamin Walker Daniel Wyman e Sara Zwangobani sono salite sul palco per condividere storie dietro le quinte e l’eccitazione del finale in arrivo. Ciò includeva una sbirciatina a un’intera scena dalla fine, esclusivamente per quelli nella stanza. ma mentre s scena di aiuto non Viene rilasciato online, Saloni Gagar, che ha partecipato a Con, ci ha detto che era una “scena chiave” con Galadriel ed Elrond, oltre a personaggi di Walker, Edwards Gil-Glad e Celebrimbor. (Salony non poteva dire di più, agonizzante per… un warg, o qualcosa del genere. Mitrillo Garanzia? Non sappiamo.)

cosa eravamo Può Il post è il trailer vero e proprio, che suggerisce sì: l’arrivo di Sauron, gente. Questo non significa nulla di una rapida occhiata a quel Balrog apparso alla fine Puntata di questa settimanaoltre a una serie completa di riprese dei nostri molteplici eroi che sono in grave pericolo a causa delle minacce provenienti da tutte le parti.

mentre, anelli di forza Di per sé è andato alla grande: i modellisti della serie J.D. Payne e Patrick McKay hanno mancato il pannello per una buona ragione: si stanno preparando per girare la già richiesta seconda stagione. Oh, e anche lo spettacolo riceverà un podcast ufficiale; la fave del genere Felicia Day – che era anche presente per moderare la sessione odierna – ospiterà la serie di 8 episodi, che sarà pubblicata per il consumo pubblico il 14 ottobre. Puoi vedere un trailer dello spettacolo qui: