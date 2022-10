I Phillies hanno sbalordito i Cardinals con un rally del 9° inning aprendo la wild card

ST Lewis — Jean SeguraLa sua carriera ha attraversato 11 stagioni e 1.328 partite prima di raggiungere finalmente la postseason, la serie di vittorie consecutive più lunga nelle major league. La mattina della sua prima partita di playoff, la seconda base dei Philadelphia Phillies non ha dormito. Si è svegliato alle 7 del mattino “con l’adrenalina nel corpo”. L’ho indossato venerdì e la frangia non si è mai staccata.

“Ero concentrato mentalmente in ogni partita, in ogni campo”, ha detto Segura. “Sono arrivato pronto per giocare una partita oggi e per poter essere qui – ringrazio solo Dio che tutto era dalla mia parte”.

Con i Phillies sotto di una corsa, le basi caricate, una fuori nella parte superiore del nono e i St. Louis Cardinals che inseguivano il loro infortunio più vicino, Segura sgattaiolò un terrestre oltre l’interno leggermente tirato, piazzando due punti e spingendo i Phillies a un punto 6-3 di vantaggio nell’apertura della loro serie di wild card al meglio delle tre. L’improbabile vittoria li ha messi sul punto di passare alla National League Division Series.

Supportato da una prestazione stellare dei Cardinals José Quintana E con un elettrizzante homer da pizzicotto Juan Yepes, ha preso un vantaggio di 2-0 nell’inning finale e aveva tutte le ragioni per credere che stessero arrivando alla vittoria in Gara 1. Erano a casa, con un pubblico tutto esaurito al Busch Stadium in delirio, le luci ancora più vicine, Ryan Helsleyera sulla collina.

Quello che è successo dopo è stata la credibilità.

Entrando nel nono inning, i Cardinals guidavano fino a 93-0 nella storia della post-stagione. Nel frattempo, i Phillies sono andati 0-54 nella stagione regolare nella stessa situazione. Hanno segnato sei gol, il nono di più per una squadra nella storia della post-stagione. Nessuna delle loro corse è arrivata su un duro contatto. Alec Baum Disconnesso con piattaforme caricate, Brandon Marsh Un elicottero ha superato il guanto di sfida Nolan Arenado, Kyle Schwarber fece una mosca sacrificale e Bryson Stott Poi ha portato in una corsa Paul Goldschmidt Ha fatto un tuffo sul suo terreno, ma ha buttato a casa in ritardo.

Le corse più grandi sono arrivate dalla mazza di Segura, che ha lanciato uno slider basso e lontano Andre Pallante E ha colpito un quattro tramogge sul lato destro che è andato largo Tommy Edman, che stava giocando con leggerezza considerando la velocità di Segura. I Cardinals avevano un lanciatore di palla a terra contro un battitore di palla a terra e hanno ottenuto un giocatore di terra che avrebbe potuto produrre un doppio gioco di fine partita, ma è stato colpito appena fuori dalla destra.

“Ecco come è andato l’inning”, ha detto Arenado. “Semplicemente non è andata a modo nostro.”

E tutto sembrava derivare dal dito medio destro di Helsley, che ha bloccato mentre si assemblava su un gioco sul campo nell’ultima partita della stagione regolare. Helsley ha lanciato alcuni tiri dal tumulo durante l’allenamento di giovedì e, sebbene abbia ammesso che il suo dito era un po’ rigido, ha indicato di essere pronto a chiudere le partite nella postseason per i Cardinals.

Il manager dei Cardinals Oliver Marmol si è rivolto a Helsley con uno acceso e otto out e ha guardato Marsh e Schwarber fare un lavoro veloce su di lui. Poco dopo l’inizio del nono inning, Marmol ha detto che Helsley “ha iniziato a perdere un po’ di sensibilità per i suoi lanci”.

Helsley, che era emerso come uno dei battitori dominanti del gioco in questa stagione, ha iniziato a mancare in tutta la zona di strike, alla fine lanciando solo nove dei suoi 23 lanci per strike nel nono. JD Realmudo In seguito ha contribuito con un singolo Porto di Bryce E Nick Castellano Back-to-back disegnavano le passeggiate, i tiri erano alti e dentro o bassi e fuori. A quel tempo, i cardinali Ballande e Jack Flaherty Riscaldamento nell’allevamento di tori. Bohm sarebbe l’ultimo battitore di Helsley – Helsley ha colpito 101 mph sopra la sua spalla sinistra.

Dopo aver lanciato un campo di riscaldamento ben fuori, Helsley se ne andò, quindi lasciò il Busch Stadium per l’imaging sul suo dito travagliato.

Potrebbe aver perso la serie.

“Abbiamo avuto ragazzi intensificare tutto l’anno”, ha detto Marmol. “Se va giù, qualcun altro deve farsi avanti e fare il lavoro, questo fa parte di esso. Nessuno si arrabbierà per noi, te lo dico io”.

Venerdì ha segnato il nono mezzo inning più lungo nel baseball di questa stagione, secondo ESPN Stats and Information Research. Ora ci sono cinque partite nella storia della post-stagione in cui una squadra che era in vantaggio di due o più punti dopo l’ottavo inning ha perso di due o più punti e i Cardinals sono stati coinvolti in tre di esse. Era la prima volta che i Phillies segnavano sei o più punti in un inning post-stagionale.

Hanno scelto il momento giusto.

“È speciale”, ha detto Zack WheelerHa lanciato 6⅓ inning senza reti contro i Cardinals prima di eliminare tre battitori José Alvarado Ha rinunciato a un homer da due punti a Yepes.

“Questo è probabilmente l’inning più eccitante che abbia mai lanciato”, ha detto Realmudo della parte superiore del nono. “E non ha nemmeno segnato un grande fuoricampo”. La motivazione era lì per noi e molti ragazzi si sono fatti avanti quando ne avevano bisogno”.