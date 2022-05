Taco Bell sta finendo la pizza messicana

La domanda per l’amato articolo è stata sette volte superiore rispetto a quando è apparso l’ultima volta nei menu due anni fa, spingendo molti dei suoi siti a fare il tutto esaurito. Ad esempio, la società ha affermato che un fan ha acquistato 180 pizze messicane in un ordine.

“A causa del meraviglioso amore per la pizza messicana, abbiamo iniziato a vendere in tutto il paese”, ha detto Taco Bell nei suoi commenti. sito web . “I nostri team di ristoranti si sono allenati per settimane per quello che sapevamo sarebbe stato un enorme ritorno, non ci rendevamo conto di quanto fosse grande e ci è voluto più tempo di quanto vorremmo per rinnovare la nostra amata voce di menu”.

Taco Bell ha dichiarato in una dichiarazione che sta lavorando “duro con i nostri ristoranti e fornitori” per ottenere più ingredienti per la pizza e spera di tornare permanentemente sui menu “entro questo autunno”.

L’amata voce di menu è stata gradualmente eliminata nel novembre 2020 come parte di un più ampio abbattimento del menu di Taco Bell durante il culmine della pandemia. Ciò ha aiutato Taco Bell a eliminare le complicazioni e i costi.