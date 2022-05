UTA promuove 26 a partner UTA; Le più grandi promozioni per i partner nella storia dell’agenzia – Scadenza

Utah Eleva 26 borsisti a partner che rappresentano più di 15 dipartimenti e funzioni aziendali. Questa rappresenta la più grande classe di partner annunciata nei 31 anni di storia di UTA.

L’elenco dei nuovi partner UTA annunciati oggi è:

David Anderson-MediaLink

Robert Arakelian – Arti di produzione

Natasha Pollocky – TV non scritta

Film letterario di Rob Carlson

David Ivinchik – Relatori Utah

Mike “G” Gerges – Musica

Julian Jacobs Medlink

Joe Kessler – UTA QI

Andrew Lear – TV non scritta

Foglia di Vara – Set Sport Klosh

JBO Louis Musica

Jenny Mariasis – Film letterario

Matthew Morgan – Musica

Raina Penchansky-Digital Brand Architects

Jason Richman – Diritti dei media

Laura Roenick – Risorse umane

Michael Ruby – Arti di produzione

Scott Schachter-talento

Phil Voss – Legale

Matt Waldstein – Affari commerciali

Tony Wallace Musica

Sam Wake – Progetti

Ruth Ann Winter – Risorse umane

“Mentre UTA cresce, la leadership, il duro lavoro, il tutoraggio e la dedizione di questi colleghi aiutano ogni giorno a portare avanti la nostra attività”, ha affermato David Kramer, co-presidente di UTA. “Questa categoria di partner include un’ampia gamma di esperienze e background e riflette il nostro impegno nel fornire ai clienti la migliore rappresentanza e risorse in tutte le aree dell’azienda”.

I nuovi partner includono agenti e dirigenti dei gruppi letterari e di talento di UTA, televisione non registrata, progetti, arti di produzione, sport, MediaLink, diritti dei media, oratori UTA, talenti digitali, IQ UTA e musica, nonché funzioni aziendali come risorse Legale e umano.

Il capitolo include anche tre partner annunciati di recente con Stephanie Licouri come consigliere generale, Carmen Bona come responsabile della strategia e dello sviluppo aziendale e Richard Sickles come responsabile delle comunicazioni. Più del quaranta per cento dei 26 nuovi partner del 2022 identificati come donne o persone di colore.

Nell’ultimo anno, inclusi questi partner, UTA ha aggiornato oltre 125 persone in un periodo di crescita e sviluppo significativi. Nel dicembre 2021, UTA ha acquisito MediaLink, una delle società di consulenza strategica più affidabili e collegate nello spazio dei media e del marketing. Inoltre, UTA e il partner Klutch Sports Group hanno annunciato l’istituzione di una significativa presenza sul campo ad Atlanta, rendendo UTA la prima tra le più grandi società di talenti, sport e intrattenimento del settore a stabilire una base operativa a servizio completo negli Stati Uniti . città. UTA ha anche in programma di creare un secondo UTA Artist Space nei suoi nuovi uffici di Atlanta. La mossa intensifica il lavoro di UTA sostenendo artisti, atleti, musicisti e marchi di alto profilo con forti legami con la regione.