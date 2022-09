Home » World Super Typhoon Carding: Filippine in allerta rossa quando Nuru si avvicina World Super Typhoon Carding: Filippine in allerta rossa quando Nuru si avvicina 0 Views Save Saved Removed 0

La tempesta, conosciuta localmente come Super Typhoon Carding, ha raggiunto lo stato di super tifone domenica mattina presto, ora locale nelle Filippine, dopo essersi improvvisamente intensificata.

“Il più alto protocollo di preparazione e risposta alle emergenze è stato attivato a Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa e Bicol District”, ha affermato il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi.

Ha esortato il pubblico a essere vigile, aggiungendo che sono previsti forti venti entro le prossime 18 ore

Il tifone dovrebbe atterrare nella parte settentrionale di Quezon o nella parte meridionale dell’Aurora in serata, ha affermato la Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) in un bollettino televisivo in diretta ogni ora.