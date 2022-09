Video Floyd Mayweather ferma Mikuru Asakura alla fine del secondo round del main event di Super Rizin

Floyd Mayweather ha raccolto alcuni pugni da Mikuru Asakura Nel titolo principale di Super Rizin. Ma alla fine, la sua velocità e potenza erano eccessive per il veterano delle MMA e la sua combinazione di due pugni gli ha portato un TKO alla fine del secondo.

“Sono felice di essere qui, grazie ancora”, ha detto Mayweather in seguito. “Sono così felice che siamo stati in grado di dare ai fan l’eccitazione stasera. Grazie per avermi ospitato. Tornerò più tardi”.

Asakura ha trasmesso l’eccitazione nei tre round dello show, facendo scoppiare Mayweather con alcuni bei colpi al corpo e uno dritto a destra che ha trasformato la testa del pugile imbattuto. Ha inseguito Mayweather alla fine del secondo round, cercando di siglare l’accordo.

Invece, ha preso un gancio sinistro e destro dritto facendolo oscillare sul tappeto. Quando si è alzato, era barcollante in piedi e l’arbitro Kenny Bayliss ha salutato con la mano il combattimento alla Saitama Super Arena di Saitama, in Giappone.

Mayweather ha immediatamente abbracciato il suo avversario, che lo ha sfidato a fissare una rissa, e ha tirato fuori un lotto dalla sua guardia del corpo, Jizzy Mack, che era al titolo congiunto nel pay-per-view di sabato finito sulla tela dopo il veterano di kickboxing K-1 Kouzi lo mandò lì con un proiettile che risuonava.

All’inizio Asakura ne uscì barcollando, lanciando potenti colpi al corpo e alla testa. I suoi colpi erano molto meno efficienti di Mayweather, che si è brillantemente allontanato come ha fatto più volte contro pugni più veloci e più stretti.

Asakura alzò le mani in aria dopo aver preso un colpo fisico, sfidando l’autorità di Mayweather. Quando ha ottenuto il primo di numerosi diritti al secondo, la potenza non era importante quanto la velocità, che teneva anche a 45 “soldi”.

Ringraziando la folla e promettendo di tornare, Mayweather ha riconosciuto l’ex rivale Manny Pacquiao, che si è seduto in prima fila dopo aver fatto una breve apparizione prima dell’evento principale. Non c’erano faccia a faccia o richiami; Floyd era soddisfatto della sua quarta partita di esibizione e della terza vittoria netta (sebbene non siano stati presentati risultati) con il suo spettacolo contro lo YouTuber Logan Paul in un lontano ricordo. Per la seconda volta, Mayweather è volato all’estero in Giappone e ha ripulito.