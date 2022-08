Serena Williams esce dal Cincinnati Masters dopo aver perso 6-4 6-0 contro Emma Raducano

Serena Williams sapeva che la sconfitta era una possibilità contro Emma Radocano al Cincinnati Open. Ma non si sarebbe aspettata che fosse così brutale.

Il 19enne campione degli US Open ha battuto la Williams in pensione in un’ora e cinque minuti, vincendo 6-4 6-0 in uno spettacolo duro ed equilibrato. È stata una delle migliori prestazioni di Raducanu da quando ha vinto gli US Open l’anno scorso.

Non ci sono state parole di addio o lacrime sul campo sulla scia della Williams, a differenza del Toronto della scorsa settimana quando ha perso contro Belinda Bencic.

Immediatamente ha raccolto le sue cose ed è uscita dal campo salutando la folla che ancora la acclamava come se avesse vinto, rifiutandosi di rilasciare un’intervista in tribunale.

Williams ha faticato a trovare il suo ritmo – il suo rovescio spesso la lasciava andare e la mano puntava facilmente su Raducanu. Anche il suo servizio non è stato eccezionale, e in un’occasione è esplosa su tutte le furie nel primo set quando un altro doppio fallo ha assegnato a Radocano un break point.

Ma c’erano ancora lampi della sua grandezza, spirito combattivo e brutale pugno di diritto che l’hanno spinta a 23 vittorie impressionanti del Grande Slam.

Raducanu ha offerto una delle sue migliori prestazioni dell'anno battendo la Williams 6-4, 6-0

I fan erano proprio dietro la Williams, ma martedì non sono riusciti a tirarla su di morale

Dopo aver perso 4-1 nel primo set e 40-15 dietro, la Williams ha dominato i punti successivi con un diritto da sola e contemporaneamente ha fatto impazzire il pubblico mentre si occupava della partita.

Ma ecco la risposta di Radokano bene. La sua selezione dei tiri è stata intelligente, anche il suo diritto è stato buono e ha risposto al break – poi la Williams ha bloccato con un servizio forte – con amore appeso.

Raducanu non ha permesso alla Williams, o ai fan, di aumentare lo slancio durante la partita. Hai ottenuto 14 vincitori con un errore non compulsivo.

In realtà non conoscevo questa statistica. “Penso che tutti dobbiamo onorare Serena e la sua incredibile carriera”, ha detto Radocano in seguito. “Sono così grato per l’esperienza con cui hai giocato e per la nostra carriera. È stato un onore condividere la corte con lei.

Il tempo stasera è stato fantastico. Anche quando voi (i fan) facevate il tifo per lei, io ero tutto per lei!

“Ero nervoso da un punto all’altro, lei può tornare da qualsiasi cosa e sono stato contento di essere riuscito a mantenere la calma”.

Ma se Radokano è davvero nervoso, nessuno potrà dirlo. Questa è stata una performance incentrata sul laser della diciannovenne che si è guardata intorno nell’area dal momento in cui ha incrociato la Williams nel corridoio fuori dagli spogliatoi.

La Williams sembrava lottare soprattutto con il suo rovescio e il servizio martedì

Il miglior tiro della Williams è arrivato con un dritto, che mostra ancora lampi della sua grandezza

Gli appassionati di tennis a Cincinnati sono stati forti per tifare Williams contro Raducano

Ma la diciannovenne era in ottima forma mentre preparava la sua difesa agli US Open

Per gli appassionati di tennis con sede nel Regno Unito, pensa a questo come a Wimbledon al contrario. La folla era completamente unita dietro Serena, ha detto Radocano – con ogni punto che ha vinto loro esultavano come se avesse vinto una partita o un girone.

“Serena the Goat” e “Long Live the Queen” leggono gli striscioni che sono stati sventolati in alto quando la Williams è stata annunciata ed è entrata nello stadio.

Forse questo si adatta a Raducanu. Non ci sono state molte volte da quando ha vinto gli US Open in cui non è stata al centro dell’attenzione ma qui, contro la Williams, lo è stata. È una fiducia che rafforza la vittoria per lei mentre si prepara a difendere il suo titolo.

Quindi è un ultimo ballo per la Williams, agli US Open, anche se i fan sono rimasti fedeli al fatto che non ha detto esplicitamente che Flushing Meadows sarebbe stato il suo torneo finale. Williams è 0-2 da quando ha annunciato che si ritirerà.

“Stasera è stata una partita per me, poter giocare il più grande di tutti i tempi – chissà quante altre occasioni dovremo dividere il campo”, ha aggiunto Radocano.

“Penso che sia incredibile come le nostre carriere si siano sovrapposte e stavo pensando tra me e me ‘È un dono totale, stai condividendo il campo al meglio di tutti i tempi. Sfruttalo al meglio, per il resto della tua carriera ricorderai di aver interpretato Serena Williams.

Il prossimo passo per Raducanu è la partita contro un altro ex giocatore numero 1 al mondo, la Bielorussia Azarenka.