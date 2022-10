Punteggio Cowboys vs.Lions: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti e analisi; Amon Ra Saint Brown subisce una commozione cerebrale

Siamo nel primo tempo tra la partita dei Cowboys e dei Lions nella settimana 7 e Dallas è in vantaggio per 6-3 sul ritorno di Dak Prescott in formazione.

Dallas ha avuto due possibilità di prendere a pugni la palla nel touchdown, solo per calciare un canestro su azione dalla linea delle 2 yard nella prima. Hanno anche convertito la palla quando Noah Brown ha armeggiato all’interno della linea delle 5 yard su un calcio di Prescott alla fine del secondo quarto. Prima che Brown inciampasse, il linebacker Ezekiel Elliott sembrava aver subito un grave infortunio al ginocchio, ma è riuscito a camminare fino alla linea laterale e ha persino provato a tornare in gioco. Prescott ha completato 9 dei 14 passaggi per 104 yard nella sua prima azione da quando si è infortunato al pollice nella prima settimana.

Detroit ha ottenuto due field goal nel primo tempo, ma ha perso Amon Ra St. Brown in una commozione cerebrale al secondo drive della partita. Jared Goff è andato 10 su 12 per 85 yard, lavorando principalmente nelle aree inferiori del campo.

L’attacco dei Cowboys prenderà la strada giusta nel secondo tempo o i Lions avranno successo lungo la strada? Troveremo presto le risposte a questa domanda e altre ancora. Nel frattempo, tienilo chiuso al nostro blog live per il resto della giornata mentre ti aggiorniamo con statistiche, punteggi e funzionalità.

come guardare

Data: domenica 23 ottobre | volta: 13:00 ora orientale

Luogo: Stadio AT&T (Arlington, Texas)

Televisione: CBS | Flusso: fondamentale + (clicca qui)

Seguire: CBS Sport app

Prospettiva: Cowboys -6.5, O/U 48.5 (per gentile concessione di Caesars Sportsbook)