Ci sono 16 app Android popolari che stanno segretamente uccidendo la batteria, quindi eliminale al più presto

Mentre spesso pensiamo agli scenari peggiori Quando si tratta di malware – Identità rubate, conti bancari prosciugati o fuga di informazioni private: le ambizioni dei cattivi attori dietro il programma non sono sempre così grandi. A volte tutto ciò che un’app dannosa desidera è far guadagnare qualche soldo al suo creatore. Naturalmente, sono ancora dannosi e ora nel Google Play Store è stato rivelato un nuovo elenco di app Android con trojan.

Il team di ricerca mobile di McAfee 16 app Android identificate di recente Con un trojan cliccando su Google Play. Gli utenti Android hanno scaricato app infette più di 20 milioni di volte prima che Google le rimuovesse dallo Store. Sfortunatamente, solo perché non riesci a ottenere le app non significa che non siano sul tuo telefono o tablet.

I ricercatori McAfee hanno spiegato che il codice dannoso era in agguato in una serie di applicazioni di utilità comuni, come torce elettriche, task manager e lettori QR.

Una volta installato, il malware inizia a navigare sui siti Web in background, all’insaputa dell’utente, generando visualizzazioni e clic falsi. Non solo individuano le tasche dei criminali con gli annunci, ma l’impatto sul tuo dispositivo può essere significativo.

Mentre il tuo telefono sta navigando in siti Web in background, la durata della batteria diminuirà come se stessi navigando da solo. Se hai app strane sul tuo telefono e la durata della batteria non è quella di una volta, ora potresti sapere perché.

Inutile dire che dovresti eliminare tutte le app che utilizzano il tuo telefono come click farm. Ecco l’elenco completo delle app Android con trojan che i ricercatori McAfee hanno trovato:

telecamera ad alta velocità (com.hantor.CozyCamera)

(com.hantor.CozyCamera) Smart Task Manager (com.james.SmartTaskManager)

(com.james.SmartTaskManager) torcia + (kr.caramel.flash_plus)

(kr.caramel.flash_plus) 달력 메모장 (com.smh.memocalendar)

(com.smh.memocalendar) Dizionario K (com.joysoft.wordBook)

(com.joysoft.wordBook) Autobus di Busan (com.kmshack.BusanBus)

(com.kmshack.BusanBus) torcia + (com.candlecom.candleprotest)

(com.candlecom.candleprotest) Nota veloce (com.movinapp.quicknote)

(com.movinapp.quicknote) convertitore di valuta (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

(com.smartwho.SmartCurrencyConverter) Codice Gioia (com.joysoft.codice a barre)

(com.joysoft.codice a barre) Izdeka (com.joysoft.ezdica)

(com.joysoft.ezdica) Downloader profilo Instagram (com.schedulezero.instapp)

(com.schedulezero.instapp) Appunti (com.meek.tingboard)

(com.meek.tingboard) 손전등 (com.candlencom.flashlite)

(com.candlencom.flashlite) 계산기 (com.doubleline.calcul)

(com.doubleline.calcul) torcia + (com.dev.imagevault)

