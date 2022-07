Russell Westbrook si separa da un vecchio agente, il che indica che non sono d’accordo sul futuro dei Lakers

speculare molto Russell Westbrook Troverà una nuova squadra dopo una prima stagione disastrosa con Los Angeles Lakers. Ora trova un nuovo agente.

Il playmaker dei Lakers e l’agente di lunga data Thad Foucher di Wasserman si sono separati nel mezzo di una lite controversa, Foucher Da Adrian Wojnarowski di ESPN venerdì.

Foucher ha rappresentato Westbrook dall’inizio della sua carriera nella NBA, iniziando con la sua quarta scelta assoluta nel Draft NBA 2008 e durante il suo periodo come vincitore di MVP per Houston Rockets, Washington Wizards e Lakers. Ad oggi, ha guadagnato $ 288 milioni di stipendi NBA, in spotrak.

Dove sembra esserci la differenza tra Westbrook e Foucher è ciò che pensavano fosse il migliore per Westbrook in questa stagione. In una lunga dichiarazione a ESPN, Foucher ha affermato che un altro accordo sarebbe dannoso per il valore di Westbrook e la sua migliore opzione sarebbe quella di rimanere con i Lakers, il che sembra indicare il desiderio di Westbrook di trasferirsi da Los Angeles.

Foucher ha descritto la situazione come “differenze inconciliabili”.

I Lakers probabilmente non saranno d’accordo con Futcher, nonostante il nuovo allenatore Darvin Hamm L’insistenza dell’opinione pubblica sul fatto che possa riparare al-Qaeda. La squadra ha Di recente ha seguito gli affari di Westbrook-Kyrie IrvingTuttavia, questo passaggio non è stato raggiunto poiché le squadre differivano sulla compensazione. Foucher sottolinea che l’onere è sui Lakers di aggiungere valore per ottenere una squadra che prende il contratto da 47 milioni di dollari di Westbrook in questa bassa stagione.

Ecco la dichiarazione, tramite ESPN.

La dichiarazione completa dell’ex agente Russell Westbrook

“Rappresento Russell Westbrook da 14 anni e sono orgoglioso della nostra partnership che ha incluso una bozza del 2008 di grande successo, un contratto Super Max e l’unica rinegoziazione ed estensione massima del contratto nella storia. Ho anche supportato Russell durante la sua ascesa alla personalità nel industria della moda e recentemente ha orchestrato tre accordi consecutivi per conto di About Russell, culminati con uno scambio nella sua città natale, i Los Angeles Lakers.

“Ogni volta, le squadre rinunciano a giocatori e risorse preziose per ottenere Russell – e ogni volta, una nuova organizzazione ha accolto il suo arrivo. Lo abbiamo fatto con stile e lusso.

Ora, con il potenziale per un quarto accordo in quattro anni, il mercato sta dicendo ai Lakers che devono aggiungere valore aggiunto con Russell in qualsiasi scenario commerciale.Fino ad allora, un tale scambio richiederebbe a Russell di passare immediatamente dalla nuova squadra tramite un acquisizione.

“Sono convinto che questo tipo di transazione svaluterà solo Russell e che la sua migliore opzione sia quella di rimanere con i Lakers, abbracciando pubblicamente il ruolo di partenza e il supporto fornito da Darvin Hamm. Russell è il primo addetto alla Naismith Basketball Hall di Fama e lo dimostrerà ancora prima del suo ritiro.

“Purtroppo ci sono disaccordi inconciliabili sul modo migliore per andare avanti e non stiamo più lavorando insieme. Auguro il bene a Russell e alla sua famiglia”.

Una dichiarazione di opinione così esplicita su un ex giocatore è rara ed è un’indicazione di quanto sia scarso il posto di Westbrook nella NBA al momento. Ha visto le sue statistiche deteriorarsi su tutta la linea mentre giocava al fianco di LeBron James, e ora sembra che nessuna squadra sia interessata a lui per il suo stipendio attuale.

A Russell Westbrook piace twittare la richiesta dell’agente dei Lakers di una falsa dichiarazione

Non molto tempo dopo il rilascio della dichiarazione di Foucher, a Westbrook è piaciuto un tweet che diceva “Non ha assolutamente nulla a che fare con la posizione dei Lakers. Questo [cap]. “

Quindi Westbrook potrebbe avere qualche idea su come il suo agente gestirà il loro divorzio.

Screenshot dei Mi piace su Twitter di Russell Westbrook, con il tweet che mostra “Assolutamente niente a che fare con la posizione dei Lakers. Questo [cap].” (Twitter)

Dan Wake del Los Angeles Times ha anche riferito che Westbrook non ha mai chiesto un accordo ai Lakers.

Nel frattempo, Rich Paul, in rappresentanza di James e Anthony Davis e Avrebbe voluto scambiare Westbrook a metà della scorsa stagioneAveva dei pensieri mentre guardava da lontano, pensieri su cui James era d’accordo.

Nessuna settimana è sicura per le notizie sui Lakers.