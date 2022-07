La NASA affascinata da un oggetto simile a una pasta trovato su Marte

Questa è nuova!

Il bacio dello chef

L’amato Mars Rover della NASA trova qualcosa Particolarmente strano durante l’attraversamento del pianeta rosso: un caos avvolto Sostanza sconosciuta, simile a una corda Questo è quasi come un vortice di pasta.

Purtroppo, anche se non saremmo sorpresi di apprendere che la vita extraterrestre gode anche di linguine, ramen o qualsiasi altro pasto incentrato sulla pasta, è probabile che questa stranezza sia in realtà parte degli escrementi spaziali della NASA, avanzi di L’arrivo di Percy nel 2021.

Immondizia della NASA

Questa non è la prima volta che Percy incontra escrementi della NASA su un pianeta incontaminato.

Proprio il mese scorso, SCOPERTO ROVER Quello che si crede essere un pezzo di coperta termica – precedentemente collegato al raggio a reazione a razzo che ha aiutato la sonda ad atterrare sulla superficie del nostro vicino cosmico l’anno scorso – si è piegato in una roccia a due chilometri dal sito di atterraggio.

Percy, con roccia Spero che sia ancora tra le nuvole, impegnato a raccogliere un assortimento di preziosi esemplari dal cratere Jezero, un’affascinante regione del Pianeta Rosso che contiene quello che si ritiene essere un antico delta di un fiume. Gli scienziati sperano che il materiale roccioso estratto dal cratere fornisca indizi sul fatto che Marte fosse una volta Vita microbica supportata.

La NASA mantiene la linea che i campioni dovrebbero tornare sulla Terra entro il 2033ma il viaggio di ritorno, che di per sé ha causato un fascicolo Una buona parte del dramma Logisticamente ancora sfuggente. Nel frattempo, Percy continuerà a chiamare a casa con le foto e noi terremo gli occhi aperti per avere più spazio per gli spaghetti.

Maggiori informazioni sull’esplorazione di Marte: Il rover della NASA scopre possibili nuove prove per la vita antica su Marte